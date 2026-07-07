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▲余韋德律師指出，以妻子卵子結合弟弟精子培養胚胎，不構成亂倫，但若在台灣指定特定捐精者實施人工生殖，可能涉及《人工生殖法》。（圖／余韋德律師提供）

第二屆臺北戲劇獎最佳導演獎、最佳獨立精神獎得主洪千涵、洪唯堯、曾睿琁，6日晚間在頒獎典禮分享得獎感言時透露，洪千涵腹中的男寶寶，是以妻子曾睿琁的卵子與弟弟洪唯堯的精子結合，再植入洪千涵子宮孕育，引發外界熱烈討論，不少網友更質疑是否涉及亂倫。對此，律師余韋德接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，從法律與醫學角度來看，胚胎並非由洪千涵的卵子與弟弟洪唯堯的精子結合，因此不構成亂倫。洪千涵跟弟弟借精生子引來熱烈討論，許多讀者熱議是否涉及亂倫，但也有人認為是一種家庭共同完成生命的方式，律師余韋德分析，洪千涵雖然懷孕、生產，但胚胎並非由洪千涵的卵子與弟弟洪唯堯的精子結合，而是曾睿琁的卵子結合洪唯堯的精子培養成胚胎，再植入洪千涵子宮，因此從醫學及生物學角度來看，「姐姐與弟弟之間並沒有生殖細胞的結合」，不屬於一般認知上的亂倫。余韋德也指出，若整個人工生殖程序是在台灣進行，則可能涉及《人工生殖法》相關限制。他表示，依《人工生殖法》第13條規定，醫療機構不得依受術夫妻要求，使用特定人捐贈的生殖細胞；若違反規定，依同法第32條，可處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰。也就是說，如果受術者指定由「弟弟」提供精子，在台灣由醫療機構協助完成人工生殖，依法可能違反現行《人工生殖法》規定。此外，余韋德也提醒，除了人工生殖是否合法外，孩子出生後仍將面臨身分登記等法律問題，包括親屬關係及相關法律權利義務，都可能需要依現行法規進一步認定與處理。記者也進一步詢問洪千涵方面，她與妻子僅透露是在國外完成人工受孕，因此並沒有違法的問題。洪千涵與曾睿琁於2022年結婚後，開始思考同志伴侶如何組成家庭、孕育下一代，當時洪千涵提出一個大膽的想法：「妻子曾睿琁提供卵子、弟弟洪唯堯提供精子、自己懷孕」，並將這個概念發展成舞台劇《FAMILY TRIANGLE： 二生三，三生萬物》，成為「姊弟三部曲」的一部分。沒想到原本只是創作靈感，最終竟成為三人共同實踐的人生計畫。之後他們更赴美國了解當地合法人工生殖制度，如今洪千涵已懷有男寶寶，讓作品與人生彼此交織，也成為外界熱議焦點。