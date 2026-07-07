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不只打人案？警追共犯、接應者與背後動機

嫌犯與被害人互不相識 矛頭卻精準指向矢板

劉世芳重話警告：別以為買張機票就能跑

警方聯手逮捕涉嫌毆打日籍資深媒體人矢板明夫的中國籍男子廖港發，案情持續向上延燒。辦案單位抽絲剝繭發現，廖嫌不僅疑似非單獨犯案，背後還有共犯，甚至不排除在台灣有人接應。內政部長劉世芳今（7）日直言，此案恐非單純傷害案，除了矢板明夫已提告傷害、公然侮辱及違反《反滲透法》外，整起事件甚至可能上綱至國安層面。對於總統府方面定調本案疑涉「跨境鎮壓」，劉世芳表示，警方、移民署及相關單位都將全力配合檢方持續追查，釐清犯案動機、共犯結構，以及是否存在境內外協力網絡。她強調，任何涉及暴力、滲透或挑戰台灣公權力的行為，都不會被輕輕放下。曾任香港末代民選深水埗區議員、時事評論員李文浩今天在臉書發文指出，涉嫌毆打矢板明夫的男子，極可能就是2016年在香港因販毒遭判刑50個月的「廖港發」。他更直指，此案可能是《民族團結進步促進法》施行後的「第一擊」，並質疑廖嫌此行來台並非偶發衝突，而是帶著明確任務而來，「今日受指示，前往台灣襲擊矢板明夫，一切都說得通了」。對於外界質疑廖嫌身分與背景，移民署長林宏恩表示，根據掌握資料，廖嫌為廣東出生的「原生陸人」，之後取得香港身分。他今年1月11日曾首次入境台灣，2月22日出境，停留約1個多月未留下刑案紀錄；本月2日再度入境，並於6日犯案，兩度來台的時間點與活動軌跡，都已列入專案清查重點。台中市警察局長吳敬田則指出，警方已確認此次另有一人與廖嫌同行，且該名男子已在廖嫌動手前一天先行離境。警方根據目前掌握的資料研判，廖嫌過去曾涉及鎮壓、破壞民主機制等相關情事，後續將持續從手機鑑識、通聯紀錄、金流往來等方向深入分析，釐清其犯案動機，以及是否有本地人士提供協助。吳敬田表示，今天上午偵訊過程相當順利，警方掌握部分關鍵線索，下午已將廖嫌移送複訊，並建請檢方聲押，以利後續擴大偵辦。他強調，這起案件目前絕非「單一嫌犯隨機施暴」那麼簡單，所有疑點都將一一釐清。吳敬田進一步指出，從廖嫌犯案過程及供詞可初步確認，他與矢板明夫並不相識，也沒有私下恩怨或個人糾紛，卻仍精準鎖定矢板下手，這也是警方認為全案不尋常的重要原因之一。矢板明夫目前已提告傷害、公然侮辱及違反《反滲透法》等3項罪名，後續不排除再擴大追究。劉世芳表示，台灣過去並非沒有發生過類似案件，有些事件被認為涉及跨境鎮壓或境外組織犯罪，有些案件因表面上只是輕傷、小規模暴力，未被進一步深究；但她直言，「敵在暗、我在明」，台灣絕不容許任何暴力行為，更不容許境外人士把台灣當成可以任意動手、挑戰公權力的地方。她也呼籲在台外國人，若遇到疑似具政治動機、威脅人身安全的事件，務必第一時間報案，「台灣的警方會保護你們的安全；如果不報案，很多證據可能隨著離境就消失」。她強調，政府對任何動機不明、可能牽涉政治意圖的暴力案件都會嚴肅看待，不會再用「只是打人」輕輕帶過。針對是否有中共在台協力者或其他境外勢力介入，劉世芳也公開喊話，不論是台灣人或境外人士，「千萬不要有僥倖心理，覺得在台灣打了人、做了違法的事，買一張機票就可以飛出去」。她強調，台灣不是讓人犯案後輕鬆走人的地方，執法機關一定會追到底。至於矢板明夫遭襲背後，究竟是否涉及組織犯罪、跨境鎮壓，甚至帶有強烈政治意圖的犯案模式，劉世芳表示，內政部、警政、移民與檢調單位都會全力配合偵辦，務必把藏在暴力事件背後的真正黑手揪出來，釐清整起案件是否已踩進國安紅線。