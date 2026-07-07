我是廣告 請繼續往下閱讀

面對今年第9號強烈颱風「巴威」威脅，中央氣象署預估發布海陸警機率極高。台中市長盧秀燕指示市府團隊全面啟動防颱部署，由民政局透過區里鄰系統強化災害預警。鑑於和平山區降雨恐持續增強，市府今（7）日上午針對和平區「巨人之手」及雪山坑步道周邊路段實施預防性管制，全力降低颱風可能帶來的災害。民政局長吳世瑋指出，和平區達觀里雪山坑產業道路（農中和201）1.5公里處，自6月25日起受連續豪大雨影響，已多次發生大規模邊坡崩塌。由於山區土石含水量極高，若再遇強風豪雨，恐引發嚴重的落石、坍方或土石流等複合型災害。為避免民眾誤入高風險區域，和平區公所已於今上午在該路段入口設置告示牌及紐澤西護欄等警示設施，全面管制通往雪山坑步道及熱門景點「巨人之手」的路段。吳世瑋強調，颱風期間「不進山、不涉水、不闖管制區」是守護生命安全的鐵律。雪山坑步道及「巨人之手」周邊地形陡峭，近期已有明顯崩塌災情，請民眾與遊客切勿前往，更不可擅自移動路障、穿越封鎖線。民政局補充，市府團隊已全面展開防颱應變，並持續監控山區道路與邊坡狀況。提醒市民，颱風期間應避免進入山區或從事登山、溯溪等活動，並請密切留意中央氣象署及市府發布的最新防災資訊，共同做好防颱準備。