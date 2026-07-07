巴威颱風目前持續朝西北西方向移動，中央氣象署預估周四會開始北轉並且朝台灣東北海面而來，許多民眾都非常關心巴威颱風到底會不會來、是否會停班停課。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新預測路徑、風雨影響時程、暴風侵襲率以及停班停課機率，提供民眾一文掌握最新颱風消息。
巴威颱風還是強颱逼近中！最新預估路徑出爐
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度向西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑350公里，目前仍然是強烈颱風。
氣象署的最新路徑預測，巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始，將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動，隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。
巴威暴風圈罩著台灣半島！最新海陸警時間、風雨時程出爐
氣象署表示，巴威周五、周六（10、11日）最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機會最高，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。
氣象署說，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區有明顯雨勢，注意大雨或豪雨，台中以北山區可能有豪雨以上等級的降雨，周日（12日）巴威逐漸遠離，但各地仍要留意有短暫雷陣雨。
巴威颱風最新侵襲率一堆破90%！中部以北停班停課機率超高
根據中央氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲機率」預報，目前北部地區包括苗栗以北、花蓮全部都突破90%，中部地區也普遍落在80%上下，南部地區則是36%至40%左右。
如果按照目前路徑預估，推測中部以北的縣市周五、周六停班停課的機率非常高，不過實際還是要看周四晚間各縣市政府最終決定，民眾除了及早做好防颱準備，也記得要隨時關注颱風最新動態。
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根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度向西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑350公里，目前仍然是強烈颱風。
氣象署的最新路徑預測，巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始，將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動，隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。
氣象署表示，巴威周五、周六（10、11日）最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機會最高，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。
氣象署說，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區有明顯雨勢，注意大雨或豪雨，台中以北山區可能有豪雨以上等級的降雨，周日（12日）巴威逐漸遠離，但各地仍要留意有短暫雷陣雨。
根據中央氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲機率」預報，目前北部地區包括苗栗以北、花蓮全部都突破90%，中部地區也普遍落在80%上下，南部地區則是36%至40%左右。
如果按照目前路徑預估，推測中部以北的縣市周五、周六停班停課的機率非常高，不過實際還是要看周四晚間各縣市政府最終決定，民眾除了及早做好防颱準備，也記得要隨時關注颱風最新動態。
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