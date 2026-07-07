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巴威颱風還是強颱逼近中！最新預估路徑出爐

隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

▲氣象署的最新路徑預測，目前巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始北轉往台灣東北海域前行，預計周五、周六距離台灣最近、影響最大。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威暴風圈罩著台灣半島！最新海陸警時間、風雨時程出爐

氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區有明顯雨勢，注意大雨或豪雨，台中以北山區可能有豪雨以上等級的降雨

▲周四台灣天氣都還風和日麗，周五巴威颱風殺到，全台開始炸雨，北部地區、中南部山區都下到紫爆。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新侵襲率一堆破90%！中部以北停班停課機率超高

目前北部地區包括苗栗以北、花蓮全部都突破90%，中部地區也普遍落在80%上下，南部地區則是36%至40%左右。

推測中部以北的縣市周五、周六停班停課的機率非常高