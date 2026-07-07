巴威颱風目前持續朝西北西方向移動，中央氣象署預估周四會開始北轉並且朝台灣東北海面而來，許多民眾都非常關心巴威颱風到底會不會來、是否會停班停課。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新預測路徑、風雨影響時程、暴風侵襲率以及停班停課機率，提供民眾一文掌握最新颱風消息。

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巴威颱風還是強颱逼近中！最新預估路徑出爐

根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度向西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑350公里，目前仍然是強烈颱風。

氣象署的最新路徑預測，巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始，將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動，隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

▲氣象署的最新路徑預測，目前巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始北轉往台灣東北海域前行，預計周五、周六距離台灣最近、影響最大。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署的最新路徑預測，目前巴威颱風還是持續朝西北西前行，到了周四（9日）開始北轉往台灣東北海域前行，預計周五、周六距離台灣最近、影響最大。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
巴威暴風圈罩著台灣半島！最新海陸警時間、風雨時程出爐

氣象署表示，巴威周五、周六（10、11日）最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機會最高，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

氣象署說，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區有明顯雨勢，注意大雨或豪雨，台中以北山區可能有豪雨以上等級的降雨，周日（12日）巴威逐漸遠離，但各地仍要留意有短暫雷陣雨。

▲周四台灣天氣都還風和日麗，周五巴威颱風殺到，全台開始炸雨，北部地區、中南部山區都下到紫爆。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周四台灣天氣都還風和日麗，周五巴威颱風殺到，全台開始炸雨，北部地區、中南部山區都下到紫爆。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
巴威颱風最新侵襲率一堆破90%！中部以北停班停課機率超高

根據中央氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲機率」預報，目前北部地區包括苗栗以北、花蓮全部都突破90%，中部地區也普遍落在80%上下，南部地區則是36%至40%左右。

如果按照目前路徑預估，推測中部以北的縣市周五、周六停班停課的機率非常高，不過實際還是要看周四晚間各縣市政府最終決定，民眾除了及早做好防颱準備，也記得要隨時關注颱風最新動態。

▲根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」，北部地區、花蓮已經全部都突破90%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」，北部地區、花蓮已經全部都突破90%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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