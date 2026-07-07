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台股今（7）日終場重挫逾千點，但本來上午11點前仍是上漲，但此時南韓股市賣壓加重，南韓股市盤中大跌到7389.22，跌幅8.64%，日本日經指數跌勢加劇，最後下跌1480.73，台，日，韓股市都成了重災區。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「槓桿斷裂的後座力」為題發文，表示這次股市回整，不是AI泡沫化了，而是去槓桿壓力，首當其衝的是南韓，全世界陪伴南韓一起去槓桿。謝金河指出，去年6月4日李在明宣示就職，他的政見是任期內希望南韓股市上看5000點，沒想到HBM狂熱，帶動海力士，三星股價飆漲，南韓股市去年以56.4%的漲幅高居世界之冠。今年南韓股市大漲至9385.59點，漲幅高達122%，短短一年間，海力士從73100漲到2987000韓元，漲幅39.8倍。三星從49900漲到374500韓元，也大漲650%。南韓投資人為三星，海力士瘋狂，大家卯足全力，把槓桿用到極限。去年香港南方東英資產先發行兩倍槓桿的三星，股價大漲幾十倍，接著食髓知味再發行兩倍槓桿海力士，韓國人聞香下馬紛紛到香港炒股。大家覺得這麼好的標的，為什麼南韓沒有？於是吵到金融監督院。為了方便韓國人投資，5月起南韓金融監督院一口氣核准16檔以海力士，三星為標的的兩倍槓桿ETF，一下子募到14兆韓元，韓國投資人認為穩賺不賠，所有家當都押上去。問題是發行商的每日再平衡機制，股價上漲必須再加碼，股價下跌必須再賣出！三星，海力士的股價波動也愈來愈激烈。我從六月起，每日統計海力士，三星及日本鎧俠的漲跌，我相信必出大事！終於在6月26日南韓金監院院長李燦鎮出來說躺著也要把它擋下來！海力士，三星兩倍槓桿出大事，也讓謝金河想到台灣社會很早流行一句台語：「竹竿接菜刀！或是竹篙湊菜刀」！正好精準反應這個現象，槓桿操作愈大，最後兩隻手都斷掉！謝金河說，南韓民族性很強烈，一切都用到極限！今天海力士跌6.06%，盤中一度跌11%，三星收盤跌6.92%，日本的鎧俠跌11.26%，把日經指數帶下來！香港的XL-二南方海力士，及三星盤中跌幅都超過23%。今晚輪到海力士，三星考驗美光，Sandisk，Segate及Western Digital！全世界陪伴南韓一起去槓桿！