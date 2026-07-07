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▲梅西在場上的空間感極好，隨時能夠出現在正確的位置上，這能彌補他跑動不足的問題。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅西能在球隊需要時挺身而出成為主角，也能在不需要時退居幕後。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃16強賽事中，41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）因在場上跑動量不足、無法拉扯防線空間，導致球隊豪華中場毫無用武之地，最終黯然出局，引來無數「場上散步、拖垮球隊」的嚴厲批評。然而，同樣是高齡、在場上大量「散步」，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）卻能場場破門、帶領球隊高歌猛進。究竟兩人的本質差異在哪？曾於2024賽季效力邁阿密國際、與梅西並肩作戰的現任明尼蘇達聯隊後衛格雷塞爾（Julian Gressel），近日在《The Athletic》撰寫第一人稱專欄，透露了梅西抗拒「時光老人的原因」，關鍵在於其心態和場上獨特空間感。外界常批評老將在場上散步是消極不作為，但格雷塞爾透露，梅西在場上的空間感極好，隨時能夠出現在正確的位置上，這能彌補他跑動不足的問題。格雷塞爾回憶起一次16對16的隊內對抗賽，當時教練正在訓練球隊如何應對敵方的高位逼搶、從後場組織出球。「當我們在中場拼了命在擺脫防守、努力出球時，梅西卻整個人站在邊線附近，一邊看著我們，一邊悠閒地跟助理教練聊天。」格雷塞爾笑說，當時大家甚至以為他根本沒打算參與這球。然而，就在隊友成功化解逼搶、將球摘出來的瞬間，不可思議的事發生了：「當球權轉移時，梅西早就已經好整以暇地走到了球場內一個絕佳的空檔。我們把球傳給他，他隨即送出一記絕對完美的致命直塞球，直接讓前鋒形成單刀。」這就是梅西恐怖的空間感知能力。他看起來游離在比賽之外，其實大腦時刻在解構對方的防守陣型，並在對手防線最脆弱的瞬間，精準出現在關鍵位置給予致命一擊。另一個讓梅西與眾不同的特點，是他強大的心理調節能力，格雷塞爾指出，在熱身和訓練中，梅西總是和布斯克茨（Sergio Busquets）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）及阿爾巴（Jordi Alba）等老隊友有說有笑，氣氛輕鬆得讓人覺得他好像對任何事都毫不在意。然而，只要他心念一轉，整個人就會瞬間切換到嚴肅的競技模式。「訓練時我們常踢4對4或5對5，梅西總是擔任『中立球員（穿針引線、同時為雙方控球）』。如果他發現某一隊落後了3球，他就會突然發力，瞬間把比分扳平，確保比賽最後階段充滿競爭懸念。」格雷塞爾驚嘆，梅西既能在需要時挺身而出成為摧毀對手的利刃，也能在團隊運轉順暢時退居幕後擔任綠葉。甚至連年輕球員表現太好，都會激發球王的勝負欲：「如果我們在練射門，有個年輕球員前兩次都進了，而梅西卻不小心射失一次，他就會立刻切換狀態——接下來他就絕對不會再失手了。」格雷塞爾總結道，梅西的備戰方式與閱讀比賽的能力是世界唯一的，「我覺得他能以這種方式掌控比賽，實在令人著迷。他擁有一種心態：既能在需要時挺身而出成為主角，也能在不需要時退居幕後。」