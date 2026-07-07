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▲《來！金來號！》的卡司堅強，有周興哲、袁澧林、邵雨薇、王識賢、黃冠智、林思宇、林敬倫及吳思賢。（圖／HBO Max提供）

「台版梨泰院」HBO原創影集《來！金來號！》由周興哲與袁澧林主演，將於7月31日（五）在HBO Max上線，後續集數每週五更新，周興哲為本劇創作及演唱片尾曲〈殼〉，全新原聲帶還收錄曾沛慈的〈After Everything〉與李友廷的〈Dream Light〉新單曲，讓粉絲相當期待。《來！金來號！》改編自光真所創作的韓國Kakao Webtoon人氣漫畫《梨泰院Class》，全劇共12集，故事跟隨周路勇（周興哲 飾）踏上探尋父親悲劇死亡真相的旅程，同時與朋友並肩作戰，努力保住家族餐廳「金來號」。本劇的卡司眾星雲集，包括首次擔綱戲劇男主角的華語流行旋風周興哲飾演周路勇、袁澧林飾演趙以瑄、邵雨薇飾演吳秀文、王識賢飾演張大晉、黃冠智飾演林進南、林思宇飾演馬祐莉、林敬倫飾演張建源，以及吳思賢飾演張建吾。《來！金來號！》由大慕影藝製作，簡莉穎故事創作暨統籌，林昱伶、江承恩與林香伶製作，並由高炳權與曾英庭執導。