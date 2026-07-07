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▲展覽集結漫威、DC、《火影忍者》、《航海王》及《哥吉拉》等經典角色模型。（圖／屏東縣府提供）

▲四位屏東在地收藏家分享多年珍藏，以模型、公仔訴說童年回憶、興趣與人生故事。（圖／屏東縣府提供）

暑假期間到屏東演武場看展！《屏藏心》系列特展第三部曲「傳奇交匯月台」即日起展出至10月11日，集結黃曉音、王唯人、林育聖及林振銘四位屏東在地收藏家的模型、公仔與角色珍藏，帶領民眾走進收藏文化的世界，感受夢想、回憶與人生故事交織而成的展覽魅力。屏東縣政府文化處表示，本次展覽以角色模型為主題，展出漫威、DC、《火影忍者》、《航海王》及《哥吉拉》等橫跨不同年代與文化的經典角色，透過多元收藏展現模型藝術與流行文化的魅力，也讓觀眾看見收藏不只是蒐集物件，更承載著個人成長、興趣與情感記憶。四位收藏家來自不同領域，卻都因熱愛模型與公仔而投入收藏。有人深耕可動人偶收藏十餘年，細究角色造型與電影文化；有人收藏動漫公仔，完整保存童年最喜愛的經典作品；也有專業原型師將怪獸模型收藏化為創作養分，以及資深模型玩家以「收藏自己所愛」為信念，讓每件作品都成為實現夢想與療癒生活的重要陪伴。文化處表示，希望透過《屏藏心》系列特展，讓民眾從收藏者的故事中認識模型文化的豐富內涵，在欣賞展品的同時，也重新找回屬於自己的童年記憶與熱愛，為暑假增添一場兼具趣味與文化深度的觀展體驗。