強烈颱風巴威巔峰期已過，強度略為減弱，但仍維持強颱等級，並持續朝台灣方向接近，中央氣象署預報員指出，根據最新資料顯示，巴威預計週五、週六最接近台灣，北部及東北部將首當其衝，從最新「120小時颱風暴風侵襲機率」圖，截至今（7）日下午3時，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風侵襲機率皆達98%，新北市、桃園市也高達97%，顯示北台灣受影響機率相當高。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前各國模式對巴威颱風後續路徑看法已逐漸趨於一致，後續變動幅度不大，颱風掠過台灣附近的機率高，由於巴威暴風半徑大、強度仍強，週五晚間到週六白天仍將是影響台灣最明顯的時段。
巴威侵台機率？基隆市、台北市、宜蘭縣98％
氣象署公布最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風侵襲機率均達98%，為目前全台最高；新北市、桃園市也有97%，同樣屬於高機率影響區。其他地區部分，新竹縣市、花蓮縣暴風侵襲機率達93%，連江縣也有91%。巴威颱風雖然中心未必登陸台灣，但龐大暴風圈仍掃過北部、東北部及部分東部地區，民眾須提前做好防颱準備。
巴威強度、大小？仍是強颱，七級風暴風半徑達350公里
氣象署觀測，巴威颱風今（7）日下午2時中心位置在北緯16.5度、東經138.4度，以每小時30公里速度向西移動。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，仍維持強烈颱風等級。
巴威颱風七級風平均暴風半徑達350公里，十級風平均暴風半徑也有150公里，屬於風場廣大的颱風。氣象署表示，即使巴威接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但由於暴風半徑大，影響範圍仍相當廣。
黃恩鴻也指出，巴威在靠近台灣時雖然可能稍微減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，民眾不可因颱風巔峰期已過就輕忽後續風雨影響。
巴威路徑？類似「西北颱」恐從基隆附近通過
氣象署指出，巴威今、明兩天將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；到了週四，隨著太平洋高壓東退，巴威將逐漸北轉，週五進入台灣東方至琉球南方海面，週六抵達台灣東北方近海，週六晚間再進入中國沿海一帶。
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。過去類似路徑包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區多集中在北部山區。
巴威影響時間？週五風勢增強 週六北部風雨最明顯
黃恩鴻說明，週五白天颱風雖然距離台灣還有一段距離，但風勢會開始明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。到了週六，風雨影響將更顯著。黃恩鴻指出，北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風勢、雨勢都會相當明顯，台中以北的平地雨勢也要留意，北部山區則可能出現豪雨等級以上降雨。黃恩鴻提醒，週六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
巴威預計發布警報時間？海警估週四白天發布、陸警最快週四晚間
氣象署表示，巴威接近台灣時仍有減弱趨勢，預估將以中度颱風上限至強烈颱風下限的強度接近台灣。不過，由於七級風暴風半徑仍達350公里，對台灣影響不可輕忽。若未來預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計週四白天發布海上颱風警報，週四晚間至週五凌晨發布陸上颱風警報。
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氣象署公布最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市、台北市、宜蘭縣暴風侵襲機率均達98%，為目前全台最高；新北市、桃園市也有97%，同樣屬於高機率影響區。其他地區部分，新竹縣市、花蓮縣暴風侵襲機率達93%，連江縣也有91%。巴威颱風雖然中心未必登陸台灣，但龐大暴風圈仍掃過北部、東北部及部分東部地區，民眾須提前做好防颱準備。
巴威強度、大小？仍是強颱，七級風暴風半徑達350公里
氣象署觀測，巴威颱風今（7）日下午2時中心位置在北緯16.5度、東經138.4度，以每小時30公里速度向西移動。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，仍維持強烈颱風等級。
巴威颱風七級風平均暴風半徑達350公里，十級風平均暴風半徑也有150公里，屬於風場廣大的颱風。氣象署表示，即使巴威接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但由於暴風半徑大，影響範圍仍相當廣。
黃恩鴻也指出，巴威在靠近台灣時雖然可能稍微減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，民眾不可因颱風巔峰期已過就輕忽後續風雨影響。
巴威路徑？類似「西北颱」恐從基隆附近通過
氣象署指出，巴威今、明兩天將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；到了週四，隨著太平洋高壓東退，巴威將逐漸北轉，週五進入台灣東方至琉球南方海面，週六抵達台灣東北方近海，週六晚間再進入中國沿海一帶。
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。過去類似路徑包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區多集中在北部山區。
黃恩鴻說明，週五白天颱風雖然距離台灣還有一段距離，但風勢會開始明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。到了週六，風雨影響將更顯著。黃恩鴻指出，北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風勢、雨勢都會相當明顯，台中以北的平地雨勢也要留意，北部山區則可能出現豪雨等級以上降雨。黃恩鴻提醒，週六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
巴威預計發布警報時間？海警估週四白天發布、陸警最快週四晚間
氣象署表示，巴威接近台灣時仍有減弱趨勢，預估將以中度颱風上限至強烈颱風下限的強度接近台灣。不過，由於七級風暴風半徑仍達350公里，對台灣影響不可輕忽。若未來預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計週四白天發布海上颱風警報，週四晚間至週五凌晨發布陸上颱風警報。
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