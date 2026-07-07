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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入2026桃園市議員選舉後，接連遭爆出多起校園霸凌爭議，引發外界高度關注。他昨（6）日首度拍攝影片公開致歉，坦承幼兒園時曾在同學頭髮塗白膠、國中替同學取綽號，以及外送糾紛等5項過往事件，同時否認多項網路流傳指控。不過，率先公開爆料的AV女優齋齋並未接受這份道歉，更放話將一路追打到選舉結束，「沒有要放過廣洋」。佀廣洋神隱多日後終於現身回應爭議，透過影片向曾遭自己傷害的人致歉，並針對部分事件承認錯誤、表達反省，但對其他外界指控則全盤否認，強調若再有不實內容，將交由司法處理。然而，最早揭露相關事件的齋齋並不領情，她在社群平台發文狠酸，「想那麼久就擠出這點屁」，認為佀廣洋的道歉避重就輕，無法真正回應外界質疑。齋齋也透露，自己近日因工作而感冒，但利用休息時間滑手機，看見佀廣洋相關爭議持續延燒，讓她忍不住直呼心情很好，甚至形容是「洋洋業力引爆」。對於後續行動，齋齋更直接表態，不打算就此停手，「我會一路講到選舉前，沒有要放過你。」她認為，即使佀廣洋最後仍有機會當選，也希望持續發聲讓外界知道「桃園是什麼風水寶地」。貼文曝光後，也有網友留言表示「如果他這次落選了，你會成為他一輩子的惡夢」。對此，齋齋則爽快回應說：「我覺得不管怎樣，有造成他的困擾我就開心了啊，哈哈，我很容易滿足的，但也還沒有要放過廣洋。」相關發言再度掀起網友熱烈討論。