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分科測驗即將在本週末登場，不過卻面臨強烈颱風巴威即將侵台。大學招聯會跟招聯會今（7）日緊急開應變會議，研議是否要延延期。教育部長鄭英耀指出，分科測驗確定延後到下週，不過時間由明天招聯會公佈。本次分科測驗共有3.9萬考生參加，考試一連兩天在7月11日、12日登場，並在前一天下午開放查看試場及座位。招聯會今日下午開應變會議，會中由氣象署說明目前最新氣象預測，並由大考中心盤點各項試務工作日程。鄭英耀傍晚指出，確定考試將延後，但為求精準的判斷、確保考生的權益、安全以及各項試務工作的公平與順利，但是會延到下週一、二，或是下週二、三將由招聯會明天公佈。招聯會指出，由於各項日程調整牽一髮動全身，包含後續招生日程都可能調整，需要進一步的統整，將依試務調整準備及明天早上更新的氣象資料再判斷後，招聯會與大考中心最快將於明天早上9點對外宣布最終決定。教育部主秘林伯樵指出，明天下午兩點將召開會應變會議，屆時將一併公布調整後的招生分發入學時程、最終放榜日期。教育部、大考中心與招聯會將密切合作，做出最妥善的安排。