伊朗近期提出與阿曼共同管理荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）並研議收取行政費用的構想，不僅牽動全球能源市場，也引發部分投資人擔憂，類似模式未來是否可能擴及全球其他重要航運咽喉，其中亞洲最重要的馬六甲海峽（Strait of Malacca）更成為市場關注焦點。不過，多位航運及國際法專家認為，在現行國際法架構下，馬六甲海峽實施通行費的可能性仍相當低。
根據CNBC報導，伊朗與阿曼近日向美方提出一項方案，希望未來共同管理荷姆茲海峽，並負責提供相關海事服務及收取行政費用。此前，美伊雙方已於上月簽署合作備忘錄（MOU），同意未來60天內保障各國船舶可安全、自由通行荷姆茲海峽，之後則將由伊朗、阿曼與其他波斯灣國家協商未來管理機制，並依據國際法及沿岸國家的主權權利執行。
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有20%的全球石油運輸需經過此地，因此任何管理制度的變化，都可能牽動全球能源價格。
專家：若荷姆茲成功收費 馬六甲恐成下一個關注焦點
能源研究機構Rystad Energy大宗商品市場副總裁沙阿（Janiv Shah）表示，市場近期開始出現緊張情緒，部分投資人擔心，如果伊朗成功建立類似「收費站」制度，未來其他重要國際海峽也可能仿效，其中最受關注的就是馬六甲海峽。
他指出，馬六甲海峽以運輸量而言，是全球最重要的海上運輸通道之一，因此任何涉及收費制度的改變，都將對全球能源市場造成重大影響。不過，他也坦言，若真要推動類似制度，勢必需要相當長的時間。
全球最大能源命脈 馬六甲海峽運輸量超越荷姆茲
根據美國能源資訊署（EIA）統計，2025年上半年，馬六甲海峽約占全球海運石油運輸量29%，高於荷姆茲海峽。每年經過當地的能源運輸中，超過七成為原油，其餘則為各類石油產品。
全長約900公里的馬六甲海峽，是東亞通往中東及歐洲最短的海上航道，沿岸涵蓋印尼、馬來西亞、新加坡及泰國，也是亞洲與大洋洲最重要的海運咽喉。
事實上，今年4月印尼財政部長曾提出，研究對通過馬六甲海峽的船舶徵收通行費，但隨後迅速淡化相關說法。印尼海岸線涵蓋馬六甲海峽南側大部分區域，使外界一度關注是否可能推動類似政策。
專家：國際法保障自由通行 全面收費可能違法
多位專家指出，依照現行國際法，供國際航行使用的重要海峽享有自由通行權，各國不得任意設立收費制度，因此馬六甲海峽全面收取通行費恐違反國際法規範。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）日前會晤後，也共同重申，將持續確保馬六甲海峽航運暢通，不受任何限制。
多邊巡邏機制成關鍵 馬六甲不像荷姆茲易遭封鎖
位於澳洲的洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞計畫主任馬斯頓（Hunter Marston）分析指出，馬六甲海峽雖然符合典型的「戰略咽喉」（choke point）定義，但並非真正的地緣政治衝突熱點（flashpoint）。
他表示，目前由印尼、馬來西亞、新加坡及泰國共同組成的「馬六甲海峽巡邏機制」（Malacca Straits Patrol，MSP），有效維護航道安全，也確保全球貿易正常運作。正因為有這套多邊合作制度，馬六甲海峽不像荷姆茲海峽那樣容易因單一國家政策而面臨封鎖風險。
CSIS點名台灣海峽 戰略航道風險同步升高
不過，美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）則提醒，伊朗近期試圖加強掌控荷姆茲海峽，再次凸顯控制海上戰略通道能大幅提升一國的外交談判籌碼與嚇阻能力。
CSIS指出，在亞洲地區，除了馬六甲海峽外，台灣海峽同樣是連接全球主要經濟體的重要航道，也因中國持續對台施壓，使其成為全球最敏感的地緣政治熱點之一。
分析認為，若未來馬六甲海峽或台灣海峽任何一條重要航道受到干擾，國際航運雖可改道其他路線，但勢必增加運輸時間、保險及物流成本，進一步推升全球能源與商品價格，對國際供應鏈造成衝擊。
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荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有20%的全球石油運輸需經過此地，因此任何管理制度的變化，都可能牽動全球能源價格。
專家：若荷姆茲成功收費 馬六甲恐成下一個關注焦點
能源研究機構Rystad Energy大宗商品市場副總裁沙阿（Janiv Shah）表示，市場近期開始出現緊張情緒，部分投資人擔心，如果伊朗成功建立類似「收費站」制度，未來其他重要國際海峽也可能仿效，其中最受關注的就是馬六甲海峽。
他指出，馬六甲海峽以運輸量而言，是全球最重要的海上運輸通道之一，因此任何涉及收費制度的改變，都將對全球能源市場造成重大影響。不過，他也坦言，若真要推動類似制度，勢必需要相當長的時間。
全球最大能源命脈 馬六甲海峽運輸量超越荷姆茲
根據美國能源資訊署（EIA）統計，2025年上半年，馬六甲海峽約占全球海運石油運輸量29%，高於荷姆茲海峽。每年經過當地的能源運輸中，超過七成為原油，其餘則為各類石油產品。
全長約900公里的馬六甲海峽，是東亞通往中東及歐洲最短的海上航道，沿岸涵蓋印尼、馬來西亞、新加坡及泰國，也是亞洲與大洋洲最重要的海運咽喉。
事實上，今年4月印尼財政部長曾提出，研究對通過馬六甲海峽的船舶徵收通行費，但隨後迅速淡化相關說法。印尼海岸線涵蓋馬六甲海峽南側大部分區域，使外界一度關注是否可能推動類似政策。
專家：國際法保障自由通行 全面收費可能違法
多位專家指出，依照現行國際法，供國際航行使用的重要海峽享有自由通行權，各國不得任意設立收費制度，因此馬六甲海峽全面收取通行費恐違反國際法規範。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）日前會晤後，也共同重申，將持續確保馬六甲海峽航運暢通，不受任何限制。
多邊巡邏機制成關鍵 馬六甲不像荷姆茲易遭封鎖
位於澳洲的洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞計畫主任馬斯頓（Hunter Marston）分析指出，馬六甲海峽雖然符合典型的「戰略咽喉」（choke point）定義，但並非真正的地緣政治衝突熱點（flashpoint）。
他表示，目前由印尼、馬來西亞、新加坡及泰國共同組成的「馬六甲海峽巡邏機制」（Malacca Straits Patrol，MSP），有效維護航道安全，也確保全球貿易正常運作。正因為有這套多邊合作制度，馬六甲海峽不像荷姆茲海峽那樣容易因單一國家政策而面臨封鎖風險。
CSIS點名台灣海峽 戰略航道風險同步升高
不過，美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）則提醒，伊朗近期試圖加強掌控荷姆茲海峽，再次凸顯控制海上戰略通道能大幅提升一國的外交談判籌碼與嚇阻能力。
CSIS指出，在亞洲地區，除了馬六甲海峽外，台灣海峽同樣是連接全球主要經濟體的重要航道，也因中國持續對台施壓，使其成為全球最敏感的地緣政治熱點之一。
分析認為，若未來馬六甲海峽或台灣海峽任何一條重要航道受到干擾，國際航運雖可改道其他路線，但勢必增加運輸時間、保險及物流成本，進一步推升全球能源與商品價格，對國際供應鏈造成衝擊。