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今年主動式ETF熱潮從股票延燒到債券市場。隨著主動式投等債ETF陸續公布最新配息，市場首波成績單正式出爐。觀察目前市面上4檔主動式投等債ETF，年化配息率全數維持在6%以上，其中主動復華金融債息（00986D）與主動貝萊德優投等（00985D）更雙雙突破7%，成為收益型投資人關注焦點。根據各家投信最新公告資料，00986D最新年化配息率約7.25%，00985D約7.14%，主動聯博投等入息（00980D）約6.66%，主動富邦動態入息（00982D）約6.22%。雖然各檔產品配息率差距不大，但投資策略、持債結構及市場表現仍有所不同。不過，投資人觀察的不只是配息率高低，更關心配息背後是否反映在整體報酬表現上。00985D今年3月掛牌，目前市價仍在發行價之上，顯示市場除了關注收益水準外，也開始檢視產品在價格表現上的穩定度。除了配息表現外，績效也成為觀察重點。根據彭博截至7月3日資料，00985D近一月報酬率1.29%、今年以來2%，在目前4檔主動式投等債ETF中暫居領先地位。市場人士指出，近年投資人對債券ETF的需求已逐漸從單純追求高配息，轉向兼顧收益來源穩定性、投資組合品質與整體報酬表現。尤其在利率與信用環境持續變化下，主動式ETF可透過經理團隊主動調整持債組合、信用配置及存續期間管理，爭取更佳的風險報酬表現。以00985D為例，主要投資全球投資等級公司債，並透過主動選債方式，從眾多債券中挑選較具投資價值的標的，在追求收益的同時兼顧債信品質。最新公告每受益權單位配發0.061元，若以除息前淨值估算，年化配息率約7.14%，已連續兩次維持約7%的配息水準。本次將於7月17日除息，最晚須於7月16日前持有或買進，債息預計8月14日發放。法人表示，目前投資等級債殖利率仍位於歷史相對具吸引力區間，在追求收益與分散風險需求同步升溫下，具備主動選債能力的債券ETF有望持續受到市場關注。對投資人而言，相較於單看配息率高低，若能同時觀察收益穩定性、價格表現及長期績效，將更有助於評估產品的投資價值。