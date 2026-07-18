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低調棄選市議員

▲戴湘儀過去曾擔任電視台記者。（圖／截取自戴湘儀臉書）

認了不適合議員生活

▲戴湘儀坦言，自己不適應議員生活。（圖／截取自戴湘儀臉書）

地方政治文化難適應

選票壓力影響政策 想回公部門

▲新北市議員戴湘儀說，未來有機會，她仍希望回到公部門。（圖／記者葉政勳攝）

未來沒想這麼多

國民黨新北市議員戴湘儀今年3月拋出震撼彈，宣布放棄競選連任，引發地方政壇議論。事隔數月，她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，首度完整談及退選背後的原因。她坦言，自己沒那麼適應地方政治文化，也不願為了迎合選票而犧牲政策方向，「我覺得有時候應該是引導、互相學習，而不是人民叫我做什麼，我就做什麼，那每一個政策就會歪掉」；她說若未來有機會，仍希望回到公部門推動教育、文化等公共政策，「議員這個位置，很多事情沒辦法很快達成，我會比較心急一點。」回憶宣布退選當天，戴湘儀刻意選在深夜發出新聞稿，甚至連臉書都沒有發文，只希望能安靜退場。「因為我覺得這件事情就是越低調越好。」她笑說，如果今天是有政治考量、要宣布投入立委選舉，「我一定會發到全網都知道」，但既然只是決定離開，就希望默默退下來，不必大張旗鼓。戴湘儀曾是電視台記者，2020年進入新北市府團隊擔任副發言人，由於她亮麗的外表，且時常在市長侯友宜受訪時在身後出現，被媒體封為「最美背後靈」。2022年她投入新北市新莊區議員選舉，以1.8萬票成功當選，被外界視為「侯家軍」，然而，今年國民黨新北市議員初選領表最後一天，她卻低調宣布放棄連任，證實了地方數月的傳言。談起放棄連任的真正原因，戴湘儀沒有避諱，第一句話就是：「我個性就不適合。」她坦言，自己從當記者時就不喜歡工作性的應酬、餐敘，也不習慣頻繁跑地方行程，因此從政後始終沒有真正適應議員生活。事實上，連2022年投入選舉時，她都沒有預料自己真的會當選。戴湘儀回憶，第一次投入選舉時，不少前輩都建議她多跑公祭，「候選人就是要讓大家認識」，但她始終無法接受。「我就覺得很奇怪，那是人家家裡有人過世，你怎麼會叫我去人家的喪禮，讓大家認識我？」她說，如果今天已經是議員，以民代身分前往關心家屬，她可以理解；但身為候選人，目的終究帶有選舉意味，「我那時候真的很不適應。」同樣讓她尷尬的，還有地方喜宴文化。她透露，從參選到擔任議員五年來，只參加過一次陌生人的婚宴。當時新郎新娘與她素未謀面，上台致詞前，新人還特地問她「會講多久？」她連忙保證不會太久，沒想到一站上台，卻因為太緊張，連新人名字都忘得一乾二淨，只好一路以「新郎、新娘」代稱，場面一度相當尷尬。「如果今天不認識你，你真的會想聽我講什麼祝福嗎？」她笑說，自那次之後，再也沒有參加過陌生人的喜宴，「我覺得這些文化應該要調整。」即使是地方餐會，戴湘儀的做法也與多數民代不同。不少議員一個晚上得趕四、五場活動，但她寧可整晚待在同一場，逐桌聊天，希望每一位民眾都能感受到自己的真誠，而不是匆匆敬酒、留下身影就離開，「我想要讓大家覺得，我是真的關心你、真的想跟你聊天，而不只是敬酒過去」。不過，除了地方政治文化的不適應，更讓戴湘儀感到兩難的，是地方民代事事以選票為考量的結構性困境。「譬如妳在倡議行人友善，但有民眾希望在門口劃停車格。」她認為，多數民代面對陳情時，必須好好對待民意，但如果完全依照人民要求行事，政策方向可能也會因此偏離。「我覺得有的時候是引導、互相學習，不是說妳叫我做什麼我就做什麼，那每一個政策就會歪掉。」戴湘儀也提到，議員推動政策、法案需要漫長時間，「我當議員這三年來有很深的感觸，就是要倡議一個政策、法案，需要非常多的時間。」她認為，有些政策可能需要一、兩屆甚至十幾年才能推動，「我覺得太慢了。」因此，若未來有機會，她仍希望回到公部門，直接推動教育、文化等公共事務。談到棄選後的下一步，戴湘儀表示，未來希望投入自己喜歡的文化、教育領域，「我比較是菜鳥，所以沒有想這麼多，沒有做那麼多長遠規劃，但我的心還是想做公共事務。」至於想對新莊選民說的話，她回憶，當初投入選舉時，自己完全是一個陌生人來到新莊，當時就是騎著腳踏車，跟著一名阿北騎摩托車在前面帶路，跑遍新莊84里，一個一個認識居民。她說，這段過程就像認識自己的家人，「現在要離開，也不能說離開，搞不好以後還是在新北做事，還是很感謝他們。」