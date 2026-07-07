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永豐金控去（2025）年10月1日正式併購「南霸天」京城銀行，金管會今（7）日進一步同意永豐銀行與京城銀行合併案，合併後存續主體為永豐銀行，預計合併基準日明年1月1日，但最後仍以永豐公布為準，而合併後分行家數達189家，也將是本國銀行第二大，僅次合庫銀行，自動櫃員機（ATM）增至710台，國銀第七多。永豐金去年10月1日正式合併京城銀行後，永豐金持有永豐銀行及京城銀行2家銀行100%股權。永豐銀合併京城銀案也在今年3月27日分別經永豐銀行與京城銀行董事會代行股東會職權決議通過，合併對價由永豐銀行發行新股予京城銀行股東，不足部分以現金支應。截至去年12月底，永豐銀行及京城銀行的總資產各約 2.83兆元及0.36兆元，合併後存續銀行總資產達3.19兆元，資本額約1294億元，國內營業據點為191處，其中分行家數189家，排名國銀第二大，僅次合庫銀行的248個分行數。至於存款與放款市占率均排名國銀第12名，自動櫃員機ATM部分，永豐銀擁636台、京城銀有74台，合併後合計有710台ATM，在國銀中排名第七大。金管會表示，依2家銀行的申請書件說明，2家銀行在營業據點、主力業務及客群經營上，均具互補性，此合併案有助於提升其營運規模及整體競爭力。