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中共解放軍昨天（6）日中午向太平洋發射潛射洲際飛彈，引起國際社會譁然，國安會秘書長吳釗燮透露，中國海軍試射的彈種是「巨浪-2」（JL-2），並飛越菲律賓上空。吳釗燮在社群平台X發文，並附上飛行路徑圖示。他表示，中國試射了一枚「巨浪-2型」（JL-2）潛射彈道飛彈（SLBM），並飛越菲律賓上空，這是一次破壞印太地區穩定的挑釁行為，「中國再次證明了自己就是這個地區的惡霸」。據吳釗燮公布的圖示，飛彈從南海發射，飛行路徑飛越菲律賓北部上空，最終落點位於南太平洋約南緯6度、東經174度附近海域，也就是諾魯與東加之間，概略估算，其總飛行距離約7000公里以上。對於中國發射潛射洲際飛彈一事，郭雅慧今（7）日受訪時說，北京在島鏈之中製造軍事壓力，同時也對周遭國家做灰帶侵擾，還有針對東海、南海跟台海周邊，以假執法的方式，進行真擴權，再加上昨天對著太平洋試射洲際彈道飛彈，都引起國際之間的恐慌，所以要呼籲，中國要克制、要回到以規則為基礎的國際秩序上，「我們會持續強化自我防衛能力，會以實力帶來和平，同時也會跟國際友盟大家持續合作，確保在印太、在國際上、在整個台海之間的民主、和平和繁榮」。