2026年世界盃足球賽16強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定阿根廷對戰埃及的焦點之戰。神蛙「蛙貴」這次選擇相信球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，看好「藍白軍團」能在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內擊敗埃及，順利搶下8強門票。值得一提的是，蛙貴本身為南美角蛙金皮種，這次力挺同樣來自南美洲的阿根廷。
蛙貴上一戰成功命中西班牙擊敗葡萄牙，戰績提升至12勝14敗，命中率來到46.2%，距離重返5成勝率越來越近。從小組賽一路預測到16強淘汰賽，蛙貴雖然曾被球迷笑稱是「反指標」，但近期又逐漸找回手感，也讓本集預測更具話題性。
神蛙力挺梅西 看好阿根廷正規時間過關
阿根廷將於台灣時間7月8日凌晨12點交手埃及，本場台灣運彩賽事編號1063，根據台灣運彩盤口資訊，阿根廷獨贏賠率1.11，和局3.65，埃及勝出8.00。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.45，和局（阿根廷剛好贏1球）3.40，埃及受讓1球3.10。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.56、小球1.88；3.5球盤則為大球2.35、小球1.33。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與埃及之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表阿根廷勝出的區域，預測阿根廷將在正規時間內擊敗埃及，不讓比賽進入延長賽。
阿根廷擁有梅西坐鎮，攻擊端仍具備一槌定音能力；埃及則一路展現強韌防守與反擊效率，絕非能夠輕鬆解決的對手。面對這場一戰定生死的淘汰賽，蛙貴這次沒有選擇冷門，而是站在傳統強權阿根廷這一邊。
勝率逼近5成 蛙貴能否繼續回升？
一路走來，蛙貴曾有連勝高光，也曾陷入低潮，但正是這種時靈時不靈、又敢在大場面做選擇的特質，讓《蛙貴的挑戰》成為世界盃期間的另類看點。
目前蛙貴累積戰績12勝14敗，命中率46.2%。這回力挺梅西領軍的阿根廷在正規時間過關，究竟能否連續命中、將勝率繼續往5成推進，答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃16強淘汰賽的最新發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阿根廷將於台灣時間7月8日凌晨12點交手埃及，本場台灣運彩賽事編號1063，根據台灣運彩盤口資訊，阿根廷獨贏賠率1.11，和局3.65，埃及勝出8.00。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.45，和局（阿根廷剛好贏1球）3.40，埃及受讓1球3.10。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.56、小球1.88；3.5球盤則為大球2.35、小球1.33。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與埃及之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表阿根廷勝出的區域，預測阿根廷將在正規時間內擊敗埃及，不讓比賽進入延長賽。
阿根廷擁有梅西坐鎮，攻擊端仍具備一槌定音能力；埃及則一路展現強韌防守與反擊效率，絕非能夠輕鬆解決的對手。面對這場一戰定生死的淘汰賽，蛙貴這次沒有選擇冷門，而是站在傳統強權阿根廷這一邊。
一路走來，蛙貴曾有連勝高光，也曾陷入低潮，但正是這種時靈時不靈、又敢在大場面做選擇的特質，讓《蛙貴的挑戰》成為世界盃期間的另類看點。
目前蛙貴累積戰績12勝14敗，命中率46.2%。這回力挺梅西領軍的阿根廷在正規時間過關，究竟能否連續命中、將勝率繼續往5成推進，答案將在比賽結束後正式揭曉。
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