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石崇良：不會有妥協空間 檢驗合格再重新上架

中聯「大豆沙拉油」檢出一級致癌物苯駢芘超標，食藥署原先公布，含問題油20%以上的產品，於6日須下架。食藥署今（7）日召開記者會，而會中衛福部長石崇良突然出席，宣布「20%以下產品」總計175項必須於8日24時前預防性下架，等待檢驗合格才可重新下架。食藥署長姜至剛今日召開記者會，公布360家受影響業者的232項產品明細，涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品等產品。但記者會途中，石崇良突然現身，宣布未達20%的產品也會預防性下架。石崇良說，如同總統賴清德所宣示，以國人健康作為最高標準，不會有妥協空間，經檢視清查後，為了保障國人最大健康原則，所有商品都會預防性下架，等到提出檢驗合格後，再重新上架。石崇良表示，感謝各地方衛生局同仁，今日含問題油20%以上產品及原型油已經在昨日午夜進行預防性下架。而20%以下產品總計175項也須於明日午夜前預防性下架。