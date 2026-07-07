我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿為搶救低迷的進攻數據，下半季做出驚人的補強，一次網羅雙洋砲道威聖（Ronnie Dawson）、威克（Adam Walker），讓人好奇桃猿的想法為何。桃猿總教練曾豪駒今（7）日受訪時指出，雙洋砲的策略目的就是要創造更好的得分效益，中長程火力的道威聖預計明（8）日會先註冊，將註銷日籍投手榊原元稀，被問到雙洋砲有沒有機會同時上陣，曾總給出答案，「有可能，這是球隊的方向。」桃猿球團昨日宣布，一口氣補強2位洋打，具備韓職經驗的外野手道威聖以及擁有日職實績右打威克，也讓中職相隔11年再度出現單隊雙洋砲的局面。桃猿總教練曾豪駒受訪時，談到補強雙洋砲的想法，他表示，本季主力核心打線狀況不好以及遇到受傷狀態，再加上板凳的深度不夠，也造成戰力明顯的落差。桃猿下半季林立、梁家榮等主力回歸，再補強2名洋打，希望能將得分效力最大化。被問到道威聖與威克有沒有可能同時上場，曾總直言有機會，「這是球隊調整的方向，想要有更好的競爭力。」道威聖目前已經與球隊會合，最快明日就會註冊，威克則是近期會報到，來台前都在日本出賽，有維持比賽狀態。曾總指出，道威聖外野3個位置都能勝任，會再看守備情況去做規劃。至於2名洋砲的火力，曾總認為道威聖屬於中長程型，威克則是純長打型，與魔鷹的型態類似。桃猿一次引進2名洋砲，也代表洋投配置將會減少，土投的出賽空間雖然變多，但負擔也會同時增加。對此，曾總認為，教練團會去分配每位投手的局數、責任，「過程中一定有期待、擔憂。但老實說，一直都說想養土投，但沒有空間，現在如果空間有出來，看投手們能不能適應。」曾總也點名，曾家輝、陳克羿、劉家翔以及林子崴會是本土先發要角。桃猿目前共有6名洋將，除了新加入的雙洋砲，陣中還有4洋投威能帝（Pedro Fernandez）、魔爾曼（Kyle Marman）、艾菩樂（Tyler Eppler）、榊原元稀。曾總表示，日籍投手榊原元稀會先註銷，但仍會在二軍持續出賽，未來若威克也要註冊，勢必要再註銷一名洋投。曾總強調，補強雙洋砲就是希望能創造更好的得分效益，「做最好的串聯，彼此之間進行內部的競爭。這也不是壞事，只是看如何將最好的績效展現出來。」