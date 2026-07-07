好萊塢大導演克里斯多福諾蘭執導的史詩電影《奧德賽》（The Odyssey）將於7月17日全台上映，參演的跨性別男星艾略特佩吉（Elliot Page）為戲鍛鍊出精壯體態，他日前在IG分享打赤膊的照片，塊塊分明的腹肌令人驚嘆。
艾略特佩吉變男兒身 為《奧德賽》練出冰塊腹肌
艾略特佩吉曾經和諾蘭合作過《全面啟動》，不過當時他還是女兒身，10多年後，艾略特佩吉以男性的身分加入《奧德賽》劇組，演出希臘戰士「西農」，並非先前外傳的阿基里斯，而艾略特佩吉為本片投入高強度的拳擊與重訓訓練，練出分明的硬核腹肌與結實背肌，成果相當驚人。
艾略特佩吉演關鍵角色 《奧德賽》劇情簡介
雖然西農並非荷馬原著《奧德賽》中的角色，而是出現在羅馬史詩《艾尼亞斯紀》裡的虛構人物，但他是在特洛伊戰爭中推動木馬屠城計、說服特洛伊人將巨大木馬引進城內的詐欺者，因此在《奧德賽》中是很關鍵的人物。
《奧德賽》講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭獻出「木馬屠城記」後，因為觸怒海神波賽頓，被迫展開長達十年的海上漂流，同時，故鄉誤以為他已死，其妻潘妮洛普與兒子正對抗著貪婪的求婚者，最終他返鄉血洗廳堂，奪回王權與家庭。
本片的演員陣容相當華麗，包括麥特戴蒙飾演主角奧德修斯、湯姆霍蘭德飾演兒子忒勒瑪科斯、安海瑟薇飾演妻子佩涅洛佩、千黛亞飾演雅典娜，以及羅伯派汀森、莎莉賽隆、露琵塔尼詠歐等一線眾星加盟。
Elliot Page IG
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艾略特佩吉曾經和諾蘭合作過《全面啟動》，不過當時他還是女兒身，10多年後，艾略特佩吉以男性的身分加入《奧德賽》劇組，演出希臘戰士「西農」，並非先前外傳的阿基里斯，而艾略特佩吉為本片投入高強度的拳擊與重訓訓練，練出分明的硬核腹肌與結實背肌，成果相當驚人。
雖然西農並非荷馬原著《奧德賽》中的角色，而是出現在羅馬史詩《艾尼亞斯紀》裡的虛構人物，但他是在特洛伊戰爭中推動木馬屠城計、說服特洛伊人將巨大木馬引進城內的詐欺者，因此在《奧德賽》中是很關鍵的人物。
《奧德賽》講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭獻出「木馬屠城記」後，因為觸怒海神波賽頓，被迫展開長達十年的海上漂流，同時，故鄉誤以為他已死，其妻潘妮洛普與兒子正對抗著貪婪的求婚者，最終他返鄉血洗廳堂，奪回王權與家庭。
本片的演員陣容相當華麗，包括麥特戴蒙飾演主角奧德修斯、湯姆霍蘭德飾演兒子忒勒瑪科斯、安海瑟薇飾演妻子佩涅洛佩、千黛亞飾演雅典娜，以及羅伯派汀森、莎莉賽隆、露琵塔尼詠歐等一線眾星加盟。
Elliot Page IG