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暑假期間中華全國台灣同胞聯誼會在湖北武漢舉行「第廿三屆台胞青年千人夏令營」，不過面對中國大陸「民族團結進步促進法」七月施行後，該活動也遭外界認為，這種活動就是用來拉攏台青促統的「統戰夏令營」。對此，陸委會表示，我國學生對於陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。暑假期間，陸方在臉書、Threads等社群平台，以各式各樣的AI創作營、AI短影音製作課程，提供食宿交通全免、落地招待方式，招募台灣「首來族」及年輕人前往北京、天津、江蘇常州等地。對於這類活動，有熟稔中共統戰的官員認為，天下沒有白吃的午餐，這些針對台灣年輕人推出的免費課程、旅遊團，背後統戰意圖不言可喻，希望台生不要落入統戰的圈套。針對這類的台青AI營隊，陸委會表示，兩岸文教交流應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓交流盡量單純化，然而中共「民族團結進步促進法」的實施，將使中共主導下的對臺交流活動更加統戰化、任務化。陸委會也強調，政府持續提醒我學校師生赴陸前應注意相關風險，各級學校也應落實教育部「赴陸教育交流活動登錄平台」填報與自我檢核，對陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。