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埃及全新的戰略指揮總部「八角大廈」，近日正式落成啟用，距離首都開羅以東約40公里處，占地2.2萬英畝、約89至90平方公里，面積約比美國國防部「五角大廈」大了約750倍，造價也相當驚人。埃及政府近日正式公告「八角大廈」啟用，埃及總統塞西（Abdel Fattah El Sisi）在啟用典禮現場，與武裝部隊總司令兼國防與軍事生產部長扎赫爾（Lieutenant General Ashraf Salem Zaher）以及多位高階軍事將領一同出席。埃及政府介紹，這座「八角大廈」是中東地區同類型軍事總部建築中規模最大的一座。由13個功能不同的區域組成，超越了傳統軍事總部的範疇，是一個整合型的危機管理與控制中心，運用了最新的通訊技術與人工智慧（AI），將國家主權機構緊密連結。該總部的另一大特色在於，它在同一個區域下整合了多個作戰中心，並依賴一套完全隔離且具備高度防禦現代威脅的加密網路，以確保國防體制能做出快速反應，並有效保護國家資產。阿拉伯媒體《Al-Ain news》指出，這一棟巨型軍事建築概念相當引人入勝，不免讓人聯想到其他類似的歷史性建築，例如美國興建的「五角大廈」（Pentagon）。顯而易見，「八角大廈」這個名字帶有向五角大廈致敬與比拼的意味。報導指出，該中心具備「應對第四代與第五代戰爭（The Fifth-Generation War）的能力，以及處置需要高度先進數位防禦系統之威脅的能力」。報導提到，該中心由八棟採用八角形幾何設計的中央建築組成，佔地約達2.2萬英畝（約8,900公頃）。該中心亦尋求引進大數據與網路安全等新技術。