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▲33歲廖姓男子疑埋伏兩天，逮到空檔機會突襲，一拳就往矢板明夫臉上揮去。（圖／施志昌提供，2026.07.06）

中共《民族團結進步促進法》上路還不到一個禮拜，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，昨（6）日演講完突遭一名中國籍男子痛毆濺血，警方隨後於台中國際機場將33歲廖男攔截逮捕，引發各界譴責。對此，作家趙曉慧認為，台灣有必要制定一部《反跨境鎮壓法》的專法，反制中共這種侵門踏戶的暴行！趙曉慧表示，今日是矢板明夫遇襲，明日就是你我遇襲，台灣絕對有必要制定一部《反跨境鎮壓法》專法反制。正如陸委會與專家警告的，過去可能要明確主張台獨才算違法，但現在只要有人「不支援統一、不認同它的中華民族共同體」，就可以被套上該法的罪名，破壞民族團結、製造分裂，依法追究境外組織與個人的法律責任。趙曉慧指出，這部惡法上路後，中共在台灣「搞事」的手段，將會出現3個極具破壞性的常態化演變。第一、暴力恐嚇的「法理化」與「正當化」；第二、對台灣進行「長臂管轄」與心理規訓；第三、撕裂台灣，消滅台灣本土意識。趙曉慧提到，可能有人會質疑，現在國會被親中陣營把持，連署立法《反跨境鎮壓法》有用嗎？ 至少，這是台灣捍衛民主自由法治體制的呼聲，絕對不能因此而消極與消音，讓中共得逞。 再者是民氣可用，民間強大的立法連署聲音，就是行政機關最大的後盾。趙曉慧直言，當《反跨境鎮壓法》立法在國會被卡住時，行政院就能順理成章、理直氣壯地透過內政部、警政署或法務部，以「行政命令」或「提高現行法規裁量權」的方式，實質執行專法裡的精神。同時，她也強調，在政治上，「連署」不是為了明天就要通過，而是為了替台灣「清理戰場」，中共與其代理人兵臨城下，我們必須有所作為。