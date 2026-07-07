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超級颱風巴威將在本週襲台，中央氣象署預測颱風強度強、暴風半徑大，對台灣一定會有影響。最快將在本週四發海警，本週五、六影響最劇。行政院長卓榮泰今（7）日下午特別至中央氣象署關切颱風狀況，致詞時提及625淹水10個縣市停班課殷鑒不遠，尤其過去長時間沒有淹水的地方都有淹水，例如台北市內湖區，自己住內湖是受災戶之一，絕對不要讓事件重複發生，不僅是台北，各縣市都必須要做這樣的工作。卓榮泰今日赴中央氣象署關切颱風狀況，感謝秘書長張惇涵與政委季連成上午會議與地方政府溝通聯繫，希望他們能夠加強準備，交通運輸方面也必須要有所作為，這次颱風是從台灣東部而來，關於國軍兵力能夠預先做配置，應該會是以宜蘭、花蓮甚至是台東當作預備重點地區，希望能夠適時發揮作用。卓榮泰也提及，過去米克拉颱風造成了10個縣市停班停課殷鑒不遠，尤其過去很長時間沒有淹水的地區也都淹水。知道最近地方政府都在進行強力清淤工程，希望能夠在最後一次做徹底的檢查。卓榮泰以內湖為例，自己住在內湖，也是受災戶之一，要把上次淹水的原因完全排除，甚至要擴大整個區域做全部有效的檢查，絕對不要讓事件重複的發生，這不僅是台北，各縣市目前都必須要做這樣的工作。至於花蓮無論是馬太鞍溪或萬里溪，卓榮泰表示，政府高度觀測及戒備中。依照現在的流量，或許它是有可能會溢流出來的可能。但是下游已經做好了工作，馬太鞍溪左右兩側的堤防工程已經做好了，那有部分現在在趕工當中，也會做緊急應變的措施，不會造成在現在可以控制以外的過程。卓榮泰也呼籲全體國人，絕對禁止觀浪、登山，不要造成各級政府以及所有團隊搜救同仁工作上的負擔。也請各個風景區以及山區管理單位一定要做好警示與禁止。另外就是交通運輸，卓榮泰說，無論颱風怎麼來，交通運輸最容易受到影響，尤其這一次又從東部過來，鐵公路的修復工程都會非常艱鉅。那事前做好更多的告警、邊坡防範等，都請交通部依照過去經驗加強處置。卓榮泰表示，總之在這麼短的時間內，持續的有這樣強大強陣雨或是豪大雨狀況，對國人生活造成極大的不便。不過所幸氣象署現在幾乎可以準確、適時並快速地提供資訊讓中央地方做出判斷。最後卓榮泰表示，再次感謝氣象署所有同仁辛勞，已經進入到戰鬥狀態。在大家最緊張的時候，要隨時觀測到天氣的變化，大家都需要借助千里眼工作，才能夠適時地來做預先的判斷，「我們一起再辛苦一下，謝謝」。