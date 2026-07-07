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▲2024年的凱米颱風，就曾因地形影響，路徑一度向南偏移，又北移走出一個結。（圖／賈新興提供）

巴威颱風預估將從台灣東部靠近台灣，且路徑「有登陸台灣」可能性，而氣象專家也提到，巴威颱風若從宜花靠近，可能因地形以及氣流交互作用，在台灣產生路徑偏折，有機會在台灣門口打轉不走，拉長風雨影響時間，短則3至6小時，長則像2008年辛樂克颱風，登陸後在台灣附近滯留，影響時間長達15個小時，重創台灣。氣象專家賈新興提到，颱風本身是流動的氣流系統，當強度達中度颱風以上，且由台灣東側、尤其宜蘭、花蓮附近接近時，容易與中央山脈產生地形交互作用，進而造成路徑偏折，在台灣周圍滯留或打轉。他進一步表示，當颱風越過中央山脈時，背風側可能另外形成一個副中心，使颱風中心受到地形牽引，不論是在接近台灣前或穿越山脈後，都可能發生路徑偏折。若出現滯留或打轉現象，可能延長颱風影響時間，使台灣風雨持續更久。他也說，一般民眾看到的颱風路徑圖，每個位置點大多相隔6小時，因此不容易看出短時間內的轉向或打轉情形。若要觀察是否真的出現像是「蝴蝶結」的打轉路徑，必須透過雷達定位資料等更高時間解析度的資料，才能清楚掌握颱風中心每小時甚至更短時間的移動變化。過去曾有不少案例出現類似現象，例如2024年的凱米颱風，就曾因地形影響，路徑一度向南偏移；2008年的辛樂克颱風則在蘇澳附近歷經約9小時、逆時針繞行一圈後，進入北部海域又再度繞行一圈，滯留共約15小時，共發布43次警報，成為台灣颱風觀測史上相當特殊的案例。至於巴威颱風後續路徑，專家表示，目前各國模式仍以颱風中心維持在海面上為主，最接近的位置可能落在宜蘭至基隆外海一帶，但路徑仍有微調空間。隨著颱風持續接近，預估周四將發布海上或陸上颱風警報，屆時路徑預報也會更加明朗。若巴威仍維持中度以上強度，且由台灣東部接近，仍須留意是否受到中央山脈地形影響，出現路徑偏折，甚至短暫滯留或打轉，進一步延長對台灣的影響時間。