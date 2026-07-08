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《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學（原作）》系列

▲《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學（原作）》漫博商品。（圖／台灣角川提供）

《靠死亡遊戲混飯吃。（原作、漫畫）》系列

▲《靠死亡遊戲混飯吃。（原作、漫畫）》系列漫博動漫周邊商品。（圖／台灣角川提供）

《玩玩的戀愛關係(原作)》系列、《FX戰士久留美（原作）》系列

▲《玩玩的戀愛關係(原作)》系列、《FX戰士久留美（原作）》系列漫博周邊商品。（圖／台灣角川提供）

《DATE A LIVE 約會大作戰(原作)》系列

▲《DATE A LIVE 約會大作戰(原作)》系列漫博周邊商品。（圖／台灣角川提供）

會場先行商品

《FLASHLIGHT（漫畫）》系列、《Madder & Teal（漫畫）》系列

▲《FLASHLIGHT（漫畫）》系列、《Madder & Teal（漫畫）》系列漫博周邊商品。（圖／台灣角川提供）

2026台北漫畫博覽會相關資訊

動漫迷年度盛事「2026台北漫畫博覽會」，將在7月23日到7月27日於台北世貿一館舉行。台灣角川搶先公開超過百款的「漫博首賣」及「會場限定」的超人氣動漫周邊精品，包括《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《約會大作戰》、《靠死亡遊戲混飯吃。》、BL作品《FLASHLIGHT》、GL作品《Madder & Teal》等7部動漫周邊精品，會場首賣商品售完為止，有興趣的粉絲把握機會到漫博搶購！不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 夏祭毛巾 E、F款尺寸：L100cm×W25cm／材質：聚酯纖維／定價：$380不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 香氛吊卡 A、B款尺寸：L12cm×W6cm／材質：紙／定價：$150不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 三角應援旗 A、B款尺寸：L25cm×W25cm／材質：聚酯纖維、塑膠／定價：$220不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 拼裝式壓克力立牌 A、B款尺寸：本體L8×W4cm 底座直徑約6cm／材質：壓克力／定價：$220不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 場景大立牌 A、B款尺寸：背景L14cm×W20 cm 底座L12cm×W5 cm 本體L10 cm×W13 cm／材質：壓克力／定價：$550不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 多層壓克力鑰匙圈 A、B款尺寸：L5.5×W5×0.6cm／材質：壓克力、金屬／定價：$230不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 壓克力色紙 D (台灣角川官網限定)、E款尺寸：L21cm × W15cm／材質：壓克力、紙／定價：$340不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 盲抽LED燈箱磁鐵 A款尺寸：約L5.5cm×W3.7cm／材質：金屬、ABS、LED燈／定價：$380不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 金屬書籤 A、B、C款尺寸：本體：L9.5cm×W5.5cm 小牌：L3cm×W2cm／材質：金屬／定價：$380不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 無線充電盤 B款尺寸：直徑9.8cm × H0.6cm／材質：ABS、鋁合金／定價：$990不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 大掛軸 J款（會場&官網預購）尺寸：L120cm×W80cm／材質：聚酯纖維、塑膠／定價：$1,100不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 複製原畫 I款（會場&官網預購）尺寸：A4(L29.7cm×W21cm) (含框L39.7cm×W31cm)／材質：紙、金屬／定價：$2,700靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 壓克力書擋 A、B、C款尺寸：人物L8cm×W7cm 底座L12cm×W4cm 擋板L12cm×W4cm／材質：壓克力／定價：$450靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 壓克力立牌 J、K款尺寸：本體L12×W8cm 底座L6×W6cm／材質：壓克力／定價：$300靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 眼罩 A、B款尺寸：L9cm×W18.5cm／材質：聚酯纖維／定價：$220靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 小應援推巾 A、B、C款尺寸：L50×W30cm／材質：聚酯纖維／定價：$320靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 壓克力手拿棒 A、B、C款尺寸：約L15×W8cm／材質：壓克力／定價：$320靠死亡遊戲混飯吃。(漫畫) 壓克力鑰匙圈 A、B、C款尺寸：約L7cm×W7cm／材質：壓克力、金屬／定價：$280靠死亡遊戲混飯吃。(漫畫) 壓克力桌繪 A、B款尺寸：L16cm×W12cm／材質：壓克力、金屬／定價：$360靠死亡遊戲混飯吃。(漫畫) B2掛軸 A、B款尺寸：L76×W52cm／材質：聚酯纖維、金屬／定價：$680靠死亡遊戲混飯吃。(漫畫) 雷射胸章 A、B、C款尺寸：直徑7.5cm／材質：塑膠、金屬／定價：$170玩玩的戀愛關係(原作) 炫彩壓克力色紙 A、B款尺寸：L15cm × W21cm／材質：壓克力、紙／定價：$340玩玩的戀愛關係(原作) 流沙壓克力飾牌 A、B款尺寸：L7cm×W5cm／材質：壓克力、輕質白油、PET／定價：$360玩玩的戀愛關係(原作) 搖搖立牌 A、B款尺寸：L16cm×W14cm／材質：壓克力／定價：$380玩玩的戀愛關係(原作) LED燈箱磁鐵 A、B、C款尺寸：約L5.5cm×W3.7cm／材質：金屬、ABS、LED燈／定價：$380玩玩的戀愛關係(原作) 壓克力杯墊立牌 A、B、C款尺寸：杯墊 -直徑9cm 底座 - L4cm×W7cm／材質：壓克力／定價：$320FX戰士久留美(原作) 壓克力鑰匙圈 A、B款尺寸：字牌 - L7cm × W2cm 頭像 - L4cm × W4cm／材質：壓克力、金屬／定價：$220FX戰士久留美(原作) 滑鼠墊 A、B、C款尺寸：L18cm × W24cm／材質：聚酯纖維、防滑乳膠／定價：$150FX戰士久留美(原作) 場景立牌組 A、B款尺寸：背景L10cm×W10cm 人物L12cm×W8cm 底座L3cm×W6cm／材質：壓克力／定價：$480FX戰士久留美(原作) FX術語杯墊 A、B、C、D、E、F款尺寸：L11cm×W11cm／材質：陶瓷／定價：$220DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 壓克力手拿棒 A、B、C款尺寸：約L15cm×W8cm／材質：壓克力／定價：$320DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 拼裝式壓克力立牌 A、B、C款尺寸：本體L8×W4cm 底座直徑約6cm／材質：壓克力／定價：$220DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 炫彩壓克力色紙 C、D款尺寸：L21cm × W15cm／材質：壓克力、紙／定價：$340夏季風情！盲抽炫彩交叉立牌尺寸：L10cm×W12cm／材質：壓克力／定價：$320靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 底片膠捲吊飾尺寸：L4.8cm×W2.5cm／材質：ABS、PET、金屬／定價：$350靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 眼鏡盒+拭鏡布組尺寸：眼鏡盒：L6cm×W16cm×H4cm 拭鏡布：L14.5cm×W17.8cm／材質：金屬、PU、聚酯纖維／定價：$380靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 舒適手感抱枕尺寸：直徑40cm／材質：聚酯纖維、填充棉／定價：$680靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 水晶半圓尺寸：直徑8cm／材質：水晶／定價：$520靠死亡遊戲混飯吃。(原作) 流沙壓克力飾牌尺寸：L7cm×W5cm／材質：壓克力、輕質白油、PET／定價：$360DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 底片膠捲吊飾尺寸：L4.8cm×W2.5cm／材質：ABS、PET、金屬／定價：$350DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 眼鏡盒+拭鏡布組尺寸：眼鏡盒L6cm×W16cm×H4cm 拭鏡布L14.5cm×W17.8cm／材質：金屬、PU、聚酯纖維／定價：$380DATE A LIVE 約會大作戰(原作) 流沙壓克力飾牌尺寸：L7cm×W5cm／材質：壓克力、輕質白油、PET／定價：$360不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 底片膠捲吊飾尺寸：L4.8cm×W2.5cm／材質：ABS、PET、金屬／定價：$350不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 眼鏡盒+拭鏡布組尺寸：眼鏡盒：L6cm×W16cm×H4cm 拭鏡布：L14.5cm×W17.8cm／材質：金屬、PU、聚酯纖維／定價：$380不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 舒適手感抱枕尺寸：直徑40cm／材質：聚酯纖維、填充棉／定價：$680不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 水晶半圓尺寸：直徑8cm／材質：水晶／定價：$520不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(原作) 流沙壓克力飾牌尺寸：L7cm×W5cm／材質：壓克力、輕質白油、PET／定價：$360FLASHLIGHT(漫畫) 壓克力緞帶 燙金書籤 A款 (盲抽5款)尺寸：L6×W12×0.2cm／材質：壓克力、布／定價：$180FLASHLIGHT(漫畫) 炫彩壓克力色紙 C、D、E款尺寸：L21cm×W15cm／材質：壓克力、紙／定價：$390FLASHLIGHT(漫畫) 飯友壓克力立牌 A、B款尺寸：L5.4×W7.8×1cm／材質：壓克力／定價：$230FLASHLIGHT(漫畫) PU伸縮票卡夾 A、B款尺寸：L7.8cm×W10.5cm／材質：PU、金屬／定價：$450FLASHLIGHT(漫畫) 立體滑鼠墊 A、B款尺寸：L26×W21.3×H2.6cm／材質：聚酯纖維、矽膠／定價：$990Madder & Teal(漫畫) 炫彩壓克力色紙(小) A、B款尺寸：L15xW10cm／材質：壓克力、紙／定價：$220Madder & Teal(漫畫) 雷射胸章 A、B款尺寸：直徑7.5cm／材質：紙、PVC／定價：$170Madder & Teal(漫畫) 名場面壓克力鑰匙圈 A、B款尺寸：L6cm×W10cm／材質：壓克力、金屬／定價：$2502026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號）