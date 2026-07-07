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巴威颱風逐漸接近台灣，受外圍環流影響可能對南部地區帶來強降雨、強陣風，臺南市政府今(7)日下午召開「巴威颱風防颱整備會議」，市長黃偉哲除責成市府團隊嚴陣以待，逐項檢視防颱應變措施，加強整備工作，也呼籲民眾隨時留意颱風動態，預作防颱準備，確保自身安全。黃偉哲表示，巴威颱風路徑比米克拉更接近台灣，未來不論颱風是否登陸，均可能帶來明顯風雨影響，請市府團隊須嚴加戒備，並針對各項防颱整備工作逐項落實檢視，同時也要即時發布災情資訊，提醒民眾提早準備因應措施，才能在颱風來襲時有效應變，降低災害損失。消防局表示，因應巴威颱風可能帶來威脅，於25區78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，規劃救災人力505人、救生船艇93艘、消防車94輛，可適時啟動超前部署，以因應易淹水區域人命救援工作。水利局表示，南市備有511台移動式抽水機、67座抽水站及1,841座水閘門，皆完成全面巡檢及相關維護，確保正常運作，其中508台已部署於低窪地區，3台機動機組作為緊急調度使用。而本市轄內60座滯洪池提供總蓄水量約1,100萬噸，皆已通知預洩降作業。水利局與各區公所通力合作，已通知公所及權管單位注意排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道、鋪設防蚊紗網水溝蓋等再加強巡檢、清淤與整備，避免阻礙水流。防水擋板已分配予各區公所運用，如自主防災社區、大樓地下室停車場等阻擋雨水流入，並已備妥砂包、防汛塊及太空包作為區排緊急搶修搶險用。環保局指出，進駐各災害應變中心值勤2,126人及救災車輛、機具共計1,100輛皆已完成整備待命，低窪地區清潔隊車輛及設備已先行移至高處。同時已通知所有區隊颱風前派員加強轄區內側溝及水溝蓋清理，以防強降雨時造成積淹水。在防災整備方面，工務局表示，對於橋梁及在建工程，防颱前巡查及檢視防汛整備，通知管線單位加強固定施工中交維設施，以確保工地安全，重點橋梁巡檢確保河道暢通及防護完備，預佈救災能量。同時已完成27,249棵路樹修剪，並通知整備待命，持續加強巡查作業，即時應變處理颱風造成傾倒路樹，降低用路人危害。加強廣告招牌檢查，並配合市政府防颱應變措施，全力維護颱風期間的公共安全。此外，工務局已事先預佈88部組搶災機具，搶災人員約258人及通知災害搶修開口合約廠商人員待命，啟動24小時搶修中心，以利即時應變處置，降低致災危險。南市府呼籲，請民眾於颱風期間隨時留意氣象資訊及市府公告，可多加利用「臺南市政府官方LINE」及「臺南水情即時通」APP，隨時瞭解水情狀況，即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜；另如遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。