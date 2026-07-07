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巴威颱風即將來襲！氣象署：週五、週六影響最劇烈

▲巴威受太平洋高壓導引，8日（週三）前會先偏西北西方向行進；9日（週四）起將轉西北方向，預計10日（週五）至11日（週六）會從臺灣東北部至北部近海通過。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲強颱巴威持續進逼台灣，各國氣象單位預測路徑趨於一致。（圖／國家災防科技中心ncdr.nat.gov.tw）

巴威颱風對台灣的天氣影響時程

▲7月10日至11日（週五、週六）是颱風影響最劇烈的時刻，北部、宜蘭地區及中南部山區，都有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生機率。（示意圖／記者葉政勳攝 ）

強颱巴威持續進逼，各國預測路徑趨於一致，也確定將為台灣帶來驚人雨勢。根據中央氣象署的預報路徑，巴威颱風暴風圈可能在週五晚間開始接觸陸地，週五晚起到週六整個白天期間，應該都是風雨最大的時間點。氣象署也表示，最快在週四白天就會發布海上颱風警報，同日晚間至10日（週五）凌晨將進一步發布陸上颱風警報。而中央氣象署表示，今年第9號強烈颱風「巴威」（BAVI）目前離臺灣還有點距離，但週五晚至週六白天將會是颱風最接近臺灣的時候。目前強度與位置，巴威今（7）日為強烈颱風，中心最大風速每秒60公尺，七級風暴風半徑達350公里，是一個結構紮實且範圍偏大的颱風！預估路徑部分，巴威受太平洋高壓導引，8日（週三）前會先偏西北西方向行進；9日（週四）起將轉西北方向，預計10日（週五）至11日（週六）會從臺灣東北部至北部近海通過，這兩天也是最接近臺灣的時候！但路徑仍有不確定性。「巴威」颱風北上接近臺灣期間，強度會有稍微減弱的趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」的威力，絕對不可輕忽！關於颱風警報發布時間，氣象署依照今（7）日上午的路徑評估，海上颱風警報最快會在9日（週四）白天發布；到了9日晚間至10日凌晨，則可能進一步發布陸上颱風警報。氣象署表示，明（8）日天氣較穩定，防午後雷陣雨，各地大多為晴到多雲，午後北部、南投、嘉義及其他山區要留意局部短暫雷陣雨。後天週四（9日），受到巴威颱風接近影響，迎風面的桃園以北及宜蘭地區會逐漸轉為有雨的天，至於其他地區仍是多雲到晴，午後南部及山區有局部短暫雷陣雨。7月10日至11日（週五、週六）是颱風影響最劇烈的時刻，北部、宜蘭地區及中南部山區，都有有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生機率。臺中以北山區有局部「豪雨等級以上」的劇烈降雨。至於中部及花蓮地區：有短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區並有大雨或局部豪雨機率。其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。到了12日（週日）颱風漸遠，水氣仍多，西半部及臺東地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。