美國佛羅里達州（Florida）再度發生幼童遭遺忘在高溫車內死亡的悲劇。一名2歲男童日前由保母照顧期間，被遺留在停放的汽車內，送醫後仍宣告不治。警方正調查男童究竟在車內待了多久，而這也成為美國今年至少第10起幼童因高溫車內致死的案件。
2歲男童遭遺忘車內身亡 美國今年至少第10起高溫奪命悲劇
根據abc NEWS報導，事件發生於當地時間6日，地點位於佛州哈倫代爾海灘市（Hallandale Beach），距離邁阿密（Miami）北方約32公里。警方下午1時35分左右接獲報案，趕抵一處民宅後，在車內發現這名2歲男童，緊急將他送往醫院搶救，但最終仍因熱傷害不幸身亡。
事發當天，當地體感溫度高達華氏101度（約攝氏38.3度）。警方表示，目前尚無法確認男童究竟被留在車內多久，案件仍在進一步調查中。
哈倫代爾海灘警察局發表聲明表示，這起事件令人痛心，向家屬致上最深慰問，同時再次呼籲所有家長、監護人及照顧者，離開車輛前務必確認後座是否仍有孩童，以免悲劇重演。
根據美國非營利組織KidsAndCars.org統計，這起事件已是美國今年至少第10名死於高溫車內的兒童。去年全美至少有37名兒童因此喪命，而2018年及2019年更分別創下54人及53人的歷史高點。
車內溫度飆升速度驚人 兒童體溫上升遠快於成人
專家指出，許多人誤以為只有極端高溫才會造成危險，但事實上，即使天氣沒有酷熱，密閉車廂內溫度仍會在短時間內急遽飆升。
美國非營利組織全國安全委員會（National Safety Council）指出，兒童體溫上升速度遠快於成人，當核心體溫達到華氏104度（約攝氏40度）時，內臟器官便可能開始衰竭。
研究顯示，當戶外氣溫約華氏86度（約攝氏30度）時，停放車內溫度僅需約10分鐘便可升至華氏105度（約攝氏40.6度），足以危及幼童生命。
作息改變成最大風險 專家籲養成檢查後座習慣
全國安全委員會主任羅林斯（Amber Rollins）表示，許多意外都發生在日常作息改變時，例如家長改為混合辦公（Hybrid Work）、臨時更換接送安排，或由不同照顧者負責接送，都可能讓原本固定的流程被打亂，增加將孩子遺忘在車內的風險。她提醒，作息變動其實是幼童遭遺忘車內最重要的危險因子之一。
為避免悲劇發生，專家建議民眾養成多項習慣，包括離開車輛前一定檢查後座、平時將汽車上鎖避免孩童自行進入、將車鑰匙放在孩童無法取得的地方，並可將手機、公事包或其他每天必須攜帶的物品放在後座，藉此提醒自己查看後座是否仍有孩子。
此外，若發現孩童失蹤，應第一時間檢查附近所有車輛，包括後車廂；也可教導年紀較大的孩子，若不慎受困車內，可持續按喇叭求救。
羅林斯也呼籲，若發現孩童或寵物獨自留在車內，切勿袖手旁觀，「如果他們已出現中暑徵兆，應立即協助脫困並設法降溫，同時盡快通知緊急救援單位。」
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根據abc NEWS報導，事件發生於當地時間6日，地點位於佛州哈倫代爾海灘市（Hallandale Beach），距離邁阿密（Miami）北方約32公里。警方下午1時35分左右接獲報案，趕抵一處民宅後，在車內發現這名2歲男童，緊急將他送往醫院搶救，但最終仍因熱傷害不幸身亡。
事發當天，當地體感溫度高達華氏101度（約攝氏38.3度）。警方表示，目前尚無法確認男童究竟被留在車內多久，案件仍在進一步調查中。
哈倫代爾海灘警察局發表聲明表示，這起事件令人痛心，向家屬致上最深慰問，同時再次呼籲所有家長、監護人及照顧者，離開車輛前務必確認後座是否仍有孩童，以免悲劇重演。
根據美國非營利組織KidsAndCars.org統計，這起事件已是美國今年至少第10名死於高溫車內的兒童。去年全美至少有37名兒童因此喪命，而2018年及2019年更分別創下54人及53人的歷史高點。
車內溫度飆升速度驚人 兒童體溫上升遠快於成人
專家指出，許多人誤以為只有極端高溫才會造成危險，但事實上，即使天氣沒有酷熱，密閉車廂內溫度仍會在短時間內急遽飆升。
美國非營利組織全國安全委員會（National Safety Council）指出，兒童體溫上升速度遠快於成人，當核心體溫達到華氏104度（約攝氏40度）時，內臟器官便可能開始衰竭。
研究顯示，當戶外氣溫約華氏86度（約攝氏30度）時，停放車內溫度僅需約10分鐘便可升至華氏105度（約攝氏40.6度），足以危及幼童生命。
作息改變成最大風險 專家籲養成檢查後座習慣
全國安全委員會主任羅林斯（Amber Rollins）表示，許多意外都發生在日常作息改變時，例如家長改為混合辦公（Hybrid Work）、臨時更換接送安排，或由不同照顧者負責接送，都可能讓原本固定的流程被打亂，增加將孩子遺忘在車內的風險。她提醒，作息變動其實是幼童遭遺忘車內最重要的危險因子之一。
為避免悲劇發生，專家建議民眾養成多項習慣，包括離開車輛前一定檢查後座、平時將汽車上鎖避免孩童自行進入、將車鑰匙放在孩童無法取得的地方，並可將手機、公事包或其他每天必須攜帶的物品放在後座，藉此提醒自己查看後座是否仍有孩子。
此外，若發現孩童失蹤，應第一時間檢查附近所有車輛，包括後車廂；也可教導年紀較大的孩子，若不慎受困車內，可持續按喇叭求救。
羅林斯也呼籲，若發現孩童或寵物獨自留在車內，切勿袖手旁觀，「如果他們已出現中暑徵兆，應立即協助脫困並設法降溫，同時盡快通知緊急救援單位。」