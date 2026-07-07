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犯案後急換裝逃機場 檢警跨部會聯手攔人

涉嫌動手攻擊日本資深媒體人矢板明夫的港籍男子廖港發，昨天遭警方逮捕後，今天下午被移送台中地檢署複訊。檢方認定，廖嫌涉案情節並非單純衝突，而是「預謀性受僱跨境施暴」，且有反覆實施傷害犯罪之虞，加上有逃亡、串證及滅證風險，訊後依傷害、公然侮辱等罪嫌，向台中地院聲押禁見。台中地檢署指出，台中市永豐棧酒店昨天發生港籍人士攻擊資深媒體人矢板明夫的暴力事件，此類針對特定輿論的暴力行為，不僅衝擊社會治安，更直接威脅言論自由。檢方已由重大犯罪組檢察官賴謝銓成立專案小組指揮偵辦，迅速鎖定涉案港籍男子廖港發的真實身分與行蹤，全力追查案情來龍去脈。檢方表示，廖港發犯案後刻意換裝，並棄置作案時所穿衣物，隨即逃往台中國際機場準備搭機離境。專案小組昨天下午3時52分在機場2樓將他拘提到案，當場查扣作案時穿著的黑色衣褲、行動電話及護照等相關證物，阻止他在第一時間逃離台灣。檢方指出，這次偵辦過程同步啟動行政院因應中共對台境外干預、滲透所推動的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，透過跨部會情資整合與即時通報機制，針對嚴重干預人民言論自由、危害社會安寧的不法行為，迅速展開跨機關協作，成功在嫌犯離境前攔截到案。台中地檢署表示，檢方綜合廖港發到案後供述、證人證詞、林新醫院診斷證明、扣案物品及現場監視器畫面等相關證據，認定廖嫌涉犯《刑法》傷害、公然侮辱等罪嫌，犯罪嫌疑重大。尤其從犯案到逃逸的過程來看，嫌犯行動俐落，還試圖透過換裝、棄置衣物等方式規避追查，顯示其犯後滅證意圖明確。檢方進一步指出，廖港發為境外人士，在台並無固定居所，且案發後隨即前往機場準備離境，足認其有高度逃亡可能；此外，廖嫌另涉有湮滅犯案衣物、勾串共犯及幕後主使者的風險，加上檢方認定其行為屬「預謀性受僱跨境施暴」，甚至有反覆實施傷害犯罪之虞，因此向台中地院聲請羈押禁見，以利後續釐清整起案件是否另涉共犯、組織性分工或幕後指使者。