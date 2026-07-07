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強颱巴威進逼，台北市長蔣萬安今（7）日召開專案會議，要求以「最嚴峻的情境、最嚴謹的態度」完成各項防颱整備，尤其北市6月25日才歷經內湖大淹水，北市環保局也已加強全市側溝、排水溝渠巡查與清疏，工務局水利處已落實抽水站預抽、下水道預抽及滯洪池預排機制，提前排除危險因子。蔣萬安今再次召開專案會議要求市府相關局處嚴陣以待，並以「最嚴峻的情境、最嚴謹的態度」完成各項防颱整備，要求各局處全面盤點人力、機具、物資及應變量能，務必做到提前部署、即時應變、快速復原，全力守護市民生命財產安全。蔣萬安市長昨已親自前往臺北市災害應變中心主持防颱整備會議，並實地視察信義區吳興街、內湖區文德路、大湖公園及北投區洲美抽水站等防汛熱點，確認抽水站、滯洪池、排水系統、側溝清疏、路樹加固及工地防颱等整備情形。蔣萬安亦指示所有府級成員分別前往臺北市各區同步巡視確認整備狀況，面對極端氣候，市府不會心存僥倖，所有防災工作都必須在風雨來臨前完成。在防汛整備方面，工務局水利處已落實抽水站預抽、下水道預抽及滯洪池預排機制，並提前確保因應週五風雨的因應量能，並針對易積淹水地區預置抽水機具、搶修人力及相關設備；環保局也已加強全市側溝、排水溝渠巡查與清疏，降低阻塞及積淹水風險。公園處及大地處同步加強路樹、行道樹、高風險植栽、山坡地、邊坡、沉沙池及積水井巡檢與加固，提前排除危險因子。針對公共安全，都發局、工務局、捷運局及勞動局全面督導各類工地落實防颱整備，包含工區排水、施工圍籬、鷹架、塔吊機具、大型招牌、帆布、鐵皮及懸掛物等，均須完成固定、加固或必要移除，避免強風豪雨造成危害；交通局及警察局也已預備完成，隨時可進行水門啟閉、堤外停車場車輛撤離、交通管制及必要拖吊作業，今日上午停管處也已發送超過15萬筆預告簡訊，提醒堤外車主留意水情與水門資訊。在區里防災及民生照顧方面，民政局、社會局、教育局及各區公所已提前完成避難收容處所、民生物資及撤離作業整備，並掌握易淹水地區高齡、獨居及弱勢民眾名冊，必要時將主動關懷、通報及協助。市府也將透過各區公所、里鄰系統、防災群組、行動防災App、細胞簡訊及各官方平台，即時傳達防災、撤離、停車及交通管制等資訊。蔣萬安會中強調，各局處要為災後復原預作準備，提前盤點各局處、12區公所及民間廠商可投入的人力、機具及救災資源，包括鏈鋸手、大型重機具、抽水機及清運車輛等；若颱風造成災情，將以採「先鋸除、後清運」的高效率模式，依主要幹道優先、次要道路次之，再依序恢復公園、學校及重要公共空間原則，最快速度恢復市容與交通秩序，讓城市運作儘速回到正常。北市府也提醒，多一分準備，就少一分風險。請市民提前檢查住家環境及排水狀況，固定陽台盆栽、招牌、懸掛物及易掉落物，並準備手電筒、飲用水、簡易糧食、必要藥品及行動電源。颱風期間非必要請避免前往山區、河川、河濱、地下道及易積水地區；如發現路樹傾倒、招牌掉落、積淹水或其他災情，請撥打1999市民專線通報。北市府強調，將持續掌握巴威颱風最新動態，依中央氣象署資訊及現場狀況滾動調整各項應變措施，並即時向市民發布最新防災資訊，與市民一同守護臺北安全。