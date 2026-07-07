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▲樂天桃猿下半季補強雙洋砲，領隊野原武人（左）赴日參加新洋砲威克（右）記者會，展現網羅誠意。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿下半季一口氣補強雙洋砲威聖（Ronnie Dawson）、威克（Adam Walker），盼能創造更好的得分效益。其中曾效力日本職棒（NPB）讀賣巨人的威克，此次加盟桃猿，多家日本媒體皆有報導，桃猿也相當重視威克的加盟，領隊野原武人今（7）日親自赴新潟替威克戴上桃猿球帽，展現網羅的誠意。威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗。2022年威克加盟日本職棒讀賣巨人，首年即出賽124場，繳出打擊率.271、23支全壘打、52分打點與長打率.515的成績，展現突出的長程炮火實力，2024年轉隊至福岡軟銀鷹隊，在日職3年間共擊出30發全壘打。去年球季威克轉往日本獨立聯盟發展，並奪下全壘打與打點雙冠王，今年加入日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊期間，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，離隊前出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。確定加盟桃猿後，威克也透過前東家發出聲明，「我非常感謝所有與Oisix相關的人員。多虧了隊友、教練團以及工作人員們，讓我在今年獲得了非常棒的經驗。從春訓、開幕戰一直到現在，我們都齊心協力地在努力。我也想向所有給予我們熱烈支持的球迷表達謝意。接下來我即將離開這裡，請大家繼續支持這支優秀的球隊。我接下來會在台灣，繼續為Oisix加油。」由於威克曾經效力巨人隊，且繳出不俗的成績，此次轉隊的消息，《產經體育》、《Sponichi》、《日刊體育》、《Daily》、《體育報知》、《日本電視台》等日本媒體皆有報導。而桃猿也相當重視威克的加盟，領隊野原武人親自赴新潟替威克戴上桃猿球帽，展現網羅的誠意。