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強颱巴威來襲，退輔會今（7）日宣布，武陵、清境及福壽山等三高山農場，預測會有大量降雨，因此9日12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。退輔會表示，武陵、清境及福壽山等三高山農場所在地，預測會有大量降雨，並可能影響道路通行安全，為確保遊客與員工安全，農場已於6日全面啟動防颱準備工作，於7月9日（四）12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。退輔會表示，為了維護遊客權益，各農場將主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，以確保安全。對於已預約住宿或活動的遊客，農場將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可以主動與農場聯繫確認。退輔會稱，已指示各農場全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資，確保旅客、員工及周邊居民的安全，協助社區與鄰近地區共同渡過颱風災害。