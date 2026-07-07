我是廣告 請繼續往下閱讀

綠營細數13起食安事件 批「不能只靠事後重罰」

批盧「忙著打政治戰」 綠營：先查清餐桌風險

台中市長盧秀燕今（7）日針對中聯油脂致癌油事件再度向中央開砲，批評食藥署規定「使用問題油品未達20%的加工產品免下架」的標準，「無法認同、恕難配合」。民進黨隨即反擊，指盧秀燕執政期間已發生超過13起重大食品安全事件，最後多半止於裁罰，鮮少看到制度改革與改善成果，市民真正需要的是完善的食安防護網，而不是高調召開記者會、操作政治攻防。即將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純表示，守護食品安全本來就是地方政府的責任，市府應持續補強食安人力與提高稽查密度，讓業者不敢挑戰公權力、也不敢心存僥倖，才能真正保障市民「吃得安心」。她指出，市府目前強調的多是事後重罰，卻未能有效阻止問題食品流入市面。市民更在乎的是資訊是否完整揭露，不論中央或地方，都應持續加強稽查、即時公開資訊，不僅保障消費者權益，也能維護合法業者的商譽，讓民眾安心消費。民進黨台中市議會黨團今天上午召開記者會，市議員蔡耀頡表示，自2023年至今，台中市已接連發生超過13起重大食安事件，包括好市多冷凍莓果A型肝炎事件、台糖豬肉瘦肉精爭議、校園午餐集體腸胃不適、食農教育活動疑似食物中毒、非洲豬瘟事件衝擊全國豬價、芬普尼雞蛋流向爭議，以及此次中聯油脂苯駢芘超標事件。蔡耀頡指出，許多案件最後以裁罰收場，卻少見完整的流向追蹤、制度改革與改善成果。他強調，事後裁罰無法彌補市民健康可能承受的風險，一旦源頭把關失靈，受害的不只是一般消費者，更包括成長中的孩子。他認為食品安全沒有重來一次的機會，市府不能總是在事件曝光後才亡羊補牢，更不能把裁罰視為食安治理的終點，而應建立更完整的預防與監管機制。市議員林德宇則批評，盧秀燕每逢食安事件都把責任推給中央，今天批中央「蓋牌」，卻忽略地方政府最重要的職責是做好源頭稽查。他認為事前查核、溯源管理遠比事後重罰及下架更重要。在食安事件最關鍵的一週，市府應該全力投入稽查、溯源與究責，但盧秀燕卻忙著與江啟臣同台造勢，高喊「秀燕交棒啟臣」，林德宇質疑「難道是要把食安漏洞一起交給江啟臣嗎？」民進黨團總召周永鴻則表示，盧秀燕一方面宣布對中聯、福壽、福懋3家公司各裁罰300萬元，另一方面又批評中央「20%以上才需下架」的規定。既然地方政府握有裁罰權、查核權與資訊公開責任，就不能一邊行使地方權力，一邊把資訊揭露不足的責任全部推給中央。周永鴻並以2024年瘦肉精爭議為例指出，當時台中市政府也是先高調召開記者會，引發政治效應，最後卻演變成單一檢體事件，反而傷害市府的食安公信力。他強調食品安全不應淪為政治攻防的工具，這次中聯油脂事件，台中市政府最應該做的是盡快查清市民餐桌上的風險，而不是讓政治攻防走在專業查核的前面。