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▲副總統蕭美琴出席「Doublethink Lab CITW年會開幕式」。（圖／記者葉政勳攝）

▲副總統蕭美琴出席「Doublethink Lab CITW年會開幕式」。（圖／記者葉政勳攝）

副總統蕭美琴今（7）日出席「2026中國影響力網絡年會」（China In The World）開幕典禮時表示，面對當前局勢，可以從中國在「全球南方」的影響力、共同面對的資訊環境、科技治理、經濟影響力、中國安全機構的跨境延伸，以及台灣的安全等6個面向觀察中國帶來的挑戰。蕭美琴並分享台灣面對這些挑戰的因應之道，說明台灣在韌性、確保供應鏈安全、嚇阻及夥伴關係等4大面向的努力，並強調，台灣將持續打造全社會防衛韌性，因應灰色地帶侵擾與複合式威脅；善用半導體與人工智慧領域優勢，建立可靠且值得信賴的供應鏈；持續強化自我防衛及不對稱作戰能力，深化與理念相近國家的夥伴關係，共同維護臺海及印太地區和平穩定。蕭美琴以英文致詞表示，非常榮幸與各位一同參與「2026中國影響力網絡年會」開幕典禮，他要代表台灣政府與人民，向從世界各地遠道而來、共同參與這場重要對話的學者、實務工作者與公民社會領袖，表達最誠摯的歡迎。蕭美琴分享幾件昨晚讓他徹夜難眠的時事。首先是極具衝擊性且令人心痛的畫面，流亡藏人洛嘎．讓贊（Lobga Rangzen）先生在紐約聯合國總部前自焚，這些畫面傳達出極深絕望以及極其痛苦的吶喊，也凸顯藏人在抵抗基本權利遭剝奪，以及宗教與文化自由遭受打壓時，所面臨的艱鉅處境；第2起事件發生於昨日台中，一名台籍日裔作家兼記者，在研討會發表演講後遭到暴力襲擊，嫌犯於數小時後準備離境時，遭警方逮捕，該名嫌犯為中國裔，並持香港身分在台；第3起事件同樣發生於昨日，中國朝南太平洋試射洲際彈道飛彈，引發印太地區夥伴的嚴重關切，各國不僅憂心地緣政治環境的穩定遭到破壞，也擔憂中國將持續且擴大威脅使用武力，以向外彰顯其影響力。蕭美琴表示，這些剛發生的事件，再次證明各界齊聚於此的重要性，未來幾天，與會人士將深入探討中國對全球所帶來的各項挑戰，並透過充實的議程，為身處威權體制壓迫下的倡議人士提供更實用的反制工具。蕭美琴表示，他要藉此提出6點觀察，並進一步分享台灣如何因應這些共同挑戰。第一是有關中國在「全球南方」的影響力，中國正利用安全夥伴關係與經濟影響力，擴大其在亞洲、拉丁美洲、中亞及中東的參與及布局，中國積極的地緣政治操作，對那些缺乏抵抗能力地區的民主體制與公民空間，構成嚴峻挑戰，幾個月前，相關情況便曾在眾人眼前上演。全球領先的數位人權峰會「RightsCon」，在傳出因台灣參與而面臨中國施壓後，於尚比亞遭無預警取消；數週後，受邀參加肯亞「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference）周邊活動的台灣科學家，僅因持有台灣護照，即遭當地移民機關拘留，並遭拒絕入境及核發與會許可，這是兩場截然不同的集會，卻因同樣的壓力而遭到禁言或阻撓。第二，關於共同面對的資訊環境。蕭美琴說，中國正利用數位平台與人工智慧驅動工具，在境外重塑公共輿論，從針對全球各地量身打造的宣傳活動，到直接鎖定台灣、涵蓋糧食安全及國內政治等各項議題的資訊操作。近年來，這些手段愈發精細且複雜，而跨境的「內容農場」與演算法驅動的平台，也使相關挑戰更加複雜，往往模糊了自發性民意與協同訊息操作之間的界線。他認為，過去被視為區域性隱憂的問題，如今已成為全球性挑戰，唯有透過跨國協調合作，才能有效因應。第三，科技治理。蕭美琴提到，中國正全面部署人工智慧監控系統，其規模與精密程度為其他政府難以企及，涵蓋人臉辨識、大規模數據蒐集及精準的預測機制，甚至能在個人採取行動之前，或根本毫無異狀時，就將其標記並提前鎖定。他表示，這些最初專為國內控制而開發的工具，正日益輸出至全球市場；無論輸出目的地是鄰近區域，或是遠在世界另一端的夥伴國家，這些工具都帶有威權控制的思維。第四是經濟影響力。蕭美琴提到，各國在關鍵礦產、供應鏈，以及基礎設施貸款與投資等方面對中國的依賴，在戰略層面上影響深遠，而這些經濟因素如今更被轉化為政治脅迫的工具，尤其大型基礎建設計畫往往涉及債務、勞工及環境等複雜風險，任何國家在考量此類夥伴關係時，都必須保持警覺，並予以審慎評估。蕭美琴續指，第五，中國安全機構的跨境延伸。舉凡與統戰相關的網絡，以及對海外僑民社群、異議人士及學術機構的持續施壓，更包括在全球各大城市設立非官方的警察駐點，都清楚表明其手段早已跳脫傳統外交與法律管道的範疇。對於中國最近頒布的《民族團結進步促進法》，他深感憂心，認為該法恐將成為這套威權工具箱中的另一利器，進一步將其壓制異議的模式擴展至中國以外，並將這套手段強加於海外批評者與社群。第六是關於台灣的安全。蕭美琴提到，台灣持續面臨常態性的軍事壓力，中國軍機與軍艦幾乎每日侵擾台灣周邊空域與海域，並在鄰近海域進行所謂的「海上執法」，威脅航行自由，對此，大家絕不能掉以輕心，因為任何對台灣安全的破壞，勢必衝擊印太地區整體穩定，並為全球經濟帶來劇烈震盪。蕭美琴也談及台灣面對這些挑戰的因應之道，並指出，台灣的因應策略與作為，無疑來自數十年來在日益艱困的環境中持續應變、克服挑戰所累積的豐富經驗，且主要奠基於至少4個面向的努力。第一個面向是「韌性」。蕭美琴說，台灣深知捍衛民主不僅限於軍事國防，因此正積極建構全社會防衛韌性，以因應灰色地帶侵擾與複合式威脅。真正的安全有賴於政府與民間的緊密合作，並需將「透明度」視為反制認知作戰的重要工具，這項努力也包含支持開放且安全的數位工具，協助記者、人權工作者及公民社會夥伴，在威權體制的壓迫下仍能安全運作。他強調，同一套被用來限制自由的科技，只要運用得當，也能成為守護自由的力量。第二個面向是「確保供應鏈安全」。蕭美琴說，台灣正善用在半導體與人工智慧領域的優勢，與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同打造可靠且值得信賴的供應鏈，這不僅是商業機遇，更是維護全球經濟安全的共同責任，唯有與理念相近的夥伴齊心協力，這項機制才能真正發揮效益。同時，這些安全且備受信任的供應鏈，也能為面臨經濟脅迫的社會與經濟體提供實質協助。第三個面向是「嚇阻」。蕭美琴表示，台灣持續擴大投資，以強化可靠的自我防衛能力與不對稱戰力，目的並非引發衝突，而是防止衝突。與此同時，台灣也持續與各方夥伴攜手合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。第四個面向是「夥伴關係」。蕭美琴說，這樣的合作關係，完全奠基於台灣民主所贏得的信任；這份信任不僅來自國內，也來自多年來與台灣並肩走過無數難關的國際夥伴，使台灣得以在共同價值的基礎上，進一步深化與全球理念相近國家及公民社會的合作，「我們也期盼在需要之處扮演建設性角色，為所有並肩努力的夥伴帶來力量加乘的關鍵助力」。