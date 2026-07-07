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油價收斂、端午因素排除 7月物價估仍在2%以上

▲如今 CPI年增率來到2.6%，物價仍維持「溫和上漲」，主計總處給出定義。（圖／取自Shutterstock）

「通膨警戒線」還是2%？主計總處提出3條件

伊朗戰爭墊高燃料費用，及6月豪雨重挫農作物，主計總處今（7）日公布，6月消費者物價指數（CPI）2.6%，達到17個月以來新高，1至6月平均CPI為1.7%。主計總處評估，7月CPI會略低於6月，但是還是維持在2%以上，認為物價為「溫和上漲」，並強調國內不存在通貨膨脹。據統計，交通及通訊類漲4.14％，受到6月下旬起國內汽柴油價格隨國際行情調降，但油料費仍遠高於去年，CPI年增19.45%；機票因國際航線燃油附加費調漲，上漲13.49％，連帶動運輸費、國外旅遊團費走揚。而6月下旬出現豪雨，導致葉菜、果菜類年增19.86%、15.93%，蔬果類價格增加近1成；外食費續漲3.02％，已是5個月連續上漲；若扣除能源及蔬菜水果的核心CPI，漲2.45％。另外，教養設備及用具6月CPI年增7.39%，創44年來新高。這是因AI需求及記憶體價格上漲，推升電腦設備價格上漲影響，但因為多數產品都是轉向出口，只有少部分反映到國內物價；但主計總處強調，因一般民眾不會頻繁更換電腦，再加上該產品占整體比重低，推升物價效果有限。主計總處專門委員曹志弘分析，6月物價上漲分為戰爭、極端氣候及端午節因素，認為6月伊朗戰爭對於物價影響逐步收斂，但是極端氣候影響更大，評估7月少了端午節季節效應影響，通膨應略低於6月，但是仍會維持2%以上，屬於溫和上漲。而在行政院穩定物價小組所關注，包含米、雞肉、豬肉、雞蛋及清潔用品等17項，其中有10項CPI年增率都大於5月物價，17項平均漲幅為2.17%。對此，他說，這是受到去年同期廠商促銷較多，認為屬於基期影響，並非物價全面性上漲。台灣央行曾指出，美國聯準會（Fed）等先進經濟體央行大抵以2%通膨率為目標，因此國際間普遍認為2%是區分通膨與否的警戒線。但如今 CPI年增率來到2.6%，物價仍維持「溫和上漲」。曹志弘說，主計總處對通膨的定義滿足「持續性、普遍性、顯著性」3個條件，認為台灣目前並沒有符合相關要件，尤其台灣薪資漲幅仍大於物價漲幅，因此強調「國內沒有通膨現象。」