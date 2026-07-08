「法朋烘焙甜點坊」宣布，2026年中秋禮盒將於今（8）日中午12點在官方網站正式開搶，並自8月17日起陸續開始取貨！今年除消費者每年指定必買的經典蛋黃酥禮盒外，同樣有推出與「欣葉」聯名的「雙饗禮盒」，以及再度攜手日本京都百年茶品牌「辻利茶舗」打造的多款茶香聯名禮盒。
擁有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，去年一開賣就在短短15分鐘內網路搶購一空，被消費者封為每年最難搶中秋禮盒之一「經典蛋黃酥禮盒」，今年即將再度開搶，今年延續九入與六入兩種規格，分別為「經典蛋黃酥禮盒」九入售價980元、六入售價680元。
「法朋烘焙甜點坊」強調，法朋的蛋黃酥外層酥皮烤至金黃，入口鬆化卻不乾澀；內餡甜潤細緻，與鹹蛋黃的油香、鹹香取得平衡，咬下時有酥、有香、有濃度，卻不厚重膩口，是受到歡迎的特點。
「法朋」今年也攜手欣葉推出「欣葉聯名雙饗禮盒」分為九入售價1080元、六入售價780元兩種規格。另也與日本京都百年茶品牌辻利茶舗合作，推出三款聯名品項：「法朋×辻利茶舗 茶香藏韻聯名禮盒」售價680元、「法朋×辻利茶舗 宇治抹茶·檸檬脆心蝴蝶酥聯名禮盒」售價620元、「法朋×辻利茶舗 茶月匠心聯名禮盒」售價1580元。
而每年也總是秒殺的陳耀訓蛋黃酥，今年則是從5月底就暫停營業，業者宣告進行門市與廚房整修，預計將於7月中旬重新恢復營業，因此蛋黃酥開賣時間恐怕也是需至7月下旬或7月底。
至於同樣高人氣的不二糕餅，則宣告將於7月27日、7月28日、7月30日分三天，早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
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「法朋烘焙甜點坊」強調，法朋的蛋黃酥外層酥皮烤至金黃，入口鬆化卻不乾澀；內餡甜潤細緻，與鹹蛋黃的油香、鹹香取得平衡，咬下時有酥、有香、有濃度，卻不厚重膩口，是受到歡迎的特點。
至於同樣高人氣的不二糕餅，則宣告將於7月27日、7月28日、7月30日分三天，早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。