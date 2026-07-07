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食藥署公布時序 南僑4月就已知超標

▲食藥署公布致癌油始末。（圖／食藥署提供）

中聯惡意隱匿、規模巨大 食藥署：重罰逾1.6億

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，地方衛生局今（7）日開罰中聯、福壽、福懋各300萬元。而衛福部長石崇良今日表示，針對中聯開出1億6520萬罰單，也是史上最高的金額。食藥署今下午召開記者會，說明整起事件的通報時序。食藥署長姜至剛今日再度召開記者會提到，中央、地方針對此次事件，包括中聯、到下游福懋、福壽及泰山等油品都流入市面「我們都相當痛心」，也認為應針對違規事項予以裁罰。姜至剛說，產品製作是4月4日、4月8日至10日間陸續出貨至福懋、福壽及泰山；中聯於4月13日送至SGS檢驗原料及產品；而在4月14日，南僑公司自主檢驗，於5月13日報告出爐，測到4.6μg/kg已超標，標準為2.0μg/kg，當時就應立即通報；但又再次送外部檢驗，6月4日檢驗結果8.0μg/kg。中聯所送的SGS檢驗原料及產品，4月22日檢驗結果為黃豆原料未檢出，大豆沙拉油1.6μg/kg。姜至剛提到，到了6月11日，中聯公司接獲福壽公司通知，下游業者南僑公司反映產品檢驗不合格。6月16日中聯公司將4月9日出貨留樣送到愛之味檢驗，6月25日檢驗結果是4.68μg/kg，不符規定。中聯6月25日再度將同件留樣送到SGS檢驗，6月29日結果為8.1μg/kg。到6月30日中聯公司自主通報，7月1日食藥署連同地方衛生局進行查核。姜至剛指出，看起來中聯有自首通報，但根據彰化縣衛生局親自前往查廠，發現6月15日時，中聯曾有一場品保會議，泰山、福壽、福懋都已經在該場會議知道訊息，卻都沒回報，因此「延遲回報」這件事是非常清楚的。食藥署食品組組長許朝凱說明，中聯違反食安法第15條第1項第3款規定，按情節計算其罰鍰1億1520萬元；同時違反第7條第5項通報義務，「惡意隱匿規模巨大」，未全面阻斷供應鏈，致使下游廠商及民生消費市場蒙受系統性實質損害，科以最高額300萬元之罰鍰。許朝凱說，依行政罰法第18條規定，審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並考量受處罰者資力，加重裁處4700萬元，合計5000萬元；合併裁罰1億6520萬元罰鍰。