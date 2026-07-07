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▲新光三越上半年業績看漲，業者表示，今年1至6月全台業績成長超過2成。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲單筆消費滿3500元並扣10點SKM Points，可兌換「BT21周邊」。（圖／記者鍾怡婷攝）

暑假消費旺季開跑，百貨業者也全面搶攻商機。新光三越今（9）日宣布，自7月9日至8月13日推出暑假檔期《夏天卡利HIGH 就是購划算》，祭出最高7%回饋、會員扣10點即可換購BT21限定周邊，還有機會抽中八三夭演唱會雙人套票。業者表示，今年上半年全台業績已成長逾2成，看好暑假買氣持續升溫，預估整體檔期業績可望成長近4成。新光三越上半年業績看漲，業者表示，今年1至6月全台業績成長超過2成，本次暑假檔自7月9日起至8月13日登場，預估整體檔期業績可望成長近4成。據統計，上半年以超市、家庭用品、女性雜貨及活動指定商品表現最亮眼，高端消費動能也相當穩定，包括珠寶、高級腕錶等精品持續熱銷；此外，IP快閃店、展演及親子活動等娛樂型消費同樣帶動人潮與買氣。此次暑假檔會員使用SKM Pay刷卡，滿額最高可享7%回饋；指定日期使用SKM Pay並綁定指定銀行信用卡，消費達指定門檻，即可扣10點SKM Points兌換BT21限定周邊。其中，持SKM Pay並綁定星展銀行信用卡，單筆消費滿3500元並扣10點SKM Points，可兌換「BT21證件照套吊飾」、「BT21 PVC收納包」、「BT21壓克力吊飾」、「BT21公仔吊飾」或「BT21棒球玩偶鑰匙圈」等限定商品。此外，活動期間持指定銀行信用卡單筆消費滿1000元，即有機會抽中台灣搖滾天團八三夭演唱會雙人套票，替暑假檔再添話題。天母SOGO將在7月6日起至7月20日，展開的「萌寵派對 Summer Sale」，全館夏季商品下殺5折起，活動期間於4F、5F指定戶外／運動／高爾夫服飾品牌單筆消費滿3000元，即可享「快樂購點數3倍送（含常態2倍）」。此外，APP會員好禮不斷，7月9日起至8月9日下載APP並註冊會員成功即可獲得「200元電子折價券」一張；7月6日起至7月20日於4F全館贈獎處扣快樂購點數30點，就有機會抽中最大獎「10000點」快樂購點數。