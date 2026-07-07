林萱瑜和Junior（韓宜邦）結婚2年，不時在社群平台分享生活點滴，她今（7）日分享一張合照，站在C位的居然是在韓綜《黑白大廚》爆紅的名廚鄭智善，林萱瑜透露是和老公逛南門市場時巧遇本人，興奮地說：「就算大素顏也要合照啊！」
市場買菜遇見鄭智善 林萱瑜：滿腦子都是拔絲地瓜
曝光的照片，鄭智善戴鴨舌帽，化著妝容，一身黑衣黑褲親切比YA，林萱瑜和Junior則像個小粉絲站在兩旁，林萱瑜寫下：「好開心！買菜遇見鄭智善大廚！就算大素顏也要合照啊！滿腦子都是那個華麗的拔絲地瓜...」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「太幸運了吧」、「我上次也有看到她！但是不好意思合照嗚嗚...」、「她的分店要準備來台灣了嗎？」而鄭智善本人親自以中文留言：「很高興認識您！」
鄭智善擅長中華料理 被封為「港點女王」
40多歲的鄭智善是韓國首位知名女性中餐廚師，因為2024年參加Netflix料理實境節目《黑白大廚》打開知名度，她擅長中華料理，尤其是招牌「拔絲」神技與各式港點，在業界被封為「港點女王」。鄭智善與台灣頗有淵源，除了常來台旅遊、品嚐在地小吃，還參與台灣實境節目《開火開伙》的錄製，更驚喜宣布進軍台灣開設個人餐廳，讓許多台灣粉絲相當期待。
資料來源：林萱瑜IG
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曝光的照片，鄭智善戴鴨舌帽，化著妝容，一身黑衣黑褲親切比YA，林萱瑜和Junior則像個小粉絲站在兩旁，林萱瑜寫下：「好開心！買菜遇見鄭智善大廚！就算大素顏也要合照啊！滿腦子都是那個華麗的拔絲地瓜...」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「太幸運了吧」、「我上次也有看到她！但是不好意思合照嗚嗚...」、「她的分店要準備來台灣了嗎？」而鄭智善本人親自以中文留言：「很高興認識您！」
40多歲的鄭智善是韓國首位知名女性中餐廚師，因為2024年參加Netflix料理實境節目《黑白大廚》打開知名度，她擅長中華料理，尤其是招牌「拔絲」神技與各式港點，在業界被封為「港點女王」。鄭智善與台灣頗有淵源，除了常來台旅遊、品嚐在地小吃，還參與台灣實境節目《開火開伙》的錄製，更驚喜宣布進軍台灣開設個人餐廳，讓許多台灣粉絲相當期待。
資料來源：林萱瑜IG