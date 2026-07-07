強颱巴威將在10日、11日最接近台灣，屆時部分地區恐有大豪雨至超大豪雨發生機率。經濟部水利署長林元鵬今（7）日召開第2次防汛會議，確保各縣市防災整備。水利署也針對國內4處堰塞湖進行提前因應，針對新生成的萬里溪堰塞湖已完成7處緊急工程，預防可能的災情。
經濟部也提醒，水利署除了有行動水情APP通知，到「水利防災資訊服務網」確認是否淹水，也能申請免費簡訊預警服務，民眾只要透過網頁，輸入「手機號碼」與「關注區域」（可選1至3個鄉鎮市區）就能在第一時間收到淹水預警通知。
水利署說明，各河川分署已洽地方政府針對易致災地點，檢討災因並加強整備，而部分縣市政府之移動式抽水機計有27台受損，縣市政府已請專業廠商積極搶修，水利署控管之移動式抽水機98台均正常，妥善率100%，可隨時機動支援地方。
全台4處堰塞湖嚴加戒備 萬里溪完成緊急工程
另外，全台列管堰塞湖共有4處，包括花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖、萬里溪堰塞湖、新竹縣泰崗溪堰塞湖及南投縣加走寮溪堰塞湖
水利署表示，馬太鞍溪堰塞湖目前已無蓄水，但仍有2.4億土方堆積形成潛在威脅，除由林保署持續監測外，水利署已恢復馬太鞍溪之標準通洪能力，並發包五標疏濬工程因應年度來砂，且於現場支援預佈大型移動式抽水機6台。
其次，新生成的萬里溪堰塞湖蓄水量已325萬噸，水利署說明萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量，但因堰塞湖蓄水量持續增加，已依林保署極端情境模擬結果，完成7處緊急工程，預防可能的災情。
另外，位於新竹縣尖石鄉的泰崗溪堰塞湖穩定溢流中，對下游保全對象不致造成影響；南投縣竹山鎮的加走寮溪堰塞湖，目前蓄水量約6.9萬噸，穩定滲流中，南投縣政府及水利署已設置告示牌，禁止民眾靠近河道。
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水利署說明，各河川分署已洽地方政府針對易致災地點，檢討災因並加強整備，而部分縣市政府之移動式抽水機計有27台受損，縣市政府已請專業廠商積極搶修，水利署控管之移動式抽水機98台均正常，妥善率100%，可隨時機動支援地方。
全台4處堰塞湖嚴加戒備 萬里溪完成緊急工程
另外，全台列管堰塞湖共有4處，包括花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖、萬里溪堰塞湖、新竹縣泰崗溪堰塞湖及南投縣加走寮溪堰塞湖
水利署表示，馬太鞍溪堰塞湖目前已無蓄水，但仍有2.4億土方堆積形成潛在威脅，除由林保署持續監測外，水利署已恢復馬太鞍溪之標準通洪能力，並發包五標疏濬工程因應年度來砂，且於現場支援預佈大型移動式抽水機6台。
其次，新生成的萬里溪堰塞湖蓄水量已325萬噸，水利署說明萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量，但因堰塞湖蓄水量持續增加，已依林保署極端情境模擬結果，完成7處緊急工程，預防可能的災情。
另外，位於新竹縣尖石鄉的泰崗溪堰塞湖穩定溢流中，對下游保全對象不致造成影響；南投縣竹山鎮的加走寮溪堰塞湖，目前蓄水量約6.9萬噸，穩定滲流中，南投縣政府及水利署已設置告示牌，禁止民眾靠近河道。