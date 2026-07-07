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▲在處理法律訴訟之餘，白冰冰也透過旅遊調劑身心，日前率領好友共赴九寨溝旅遊放鬆。（圖／長興影視提供）

近日有網友重提當年「白曉燕事件」，甚至扯上政治，讓白冰冰決定不再隱忍，成立團隊針對逾十名網友正式提告，強調「我不屬於任何政黨，而是凡事靠自己打拼的『努力黨』。」對孩子生命問題的汙衊是她絕對不能跨越的底線。在處理法律訴訟之餘，白冰冰也透過旅遊調劑身心，日前率領好友共赴九寨溝，在美景中好好放鬆心情。白冰冰出道53年，近期遭部分網友惡意帶風向，將她過去的演藝作品扯上政黨立場，甚至重提女兒命案進行人身攻擊。白冰冰對於痛心往事遭抹黑，她罕見展現強硬立場。一直以來都有不少朋友將網友惡意抹黑的留言傳給白冰冰，但她都勸大家放寬心、不要理會，但仔細看到以訛傳訛的荒謬內容後，白冰冰覺得不能再姑息，她表示：「面對酸民唯一的應對方式就是直接提告。」目前白冰冰已成立專門團隊處理相關法律事務，直呼：「有幾個告幾個！目前已提告超過十人。」同時她也表示未來若有賠償金額，將全數捐給公益慈善單位。事實上，白冰冰不僅被扯上政治，甚至有網友直指當年白曉燕命案「水很深」，讓她氣得開轟造謠者「心態惡毒」不斷地在她傷口上抹鹽。面對惡意攻擊、抹黑，白冰冰除了採取法律行動，直言旅遊也是她最重要的抒壓方式，提到自己「氣不過」的時候，就會號召一群志同道合的朋友去旅遊放鬆心情，且每年固定安排至少4次以上的行程。日前她帶著弟弟、弟妹以及多位好友，遠赴九寨溝與黃龍旅遊，坦言現在的目標是尋找優質景點，邀約朋友共同拋掉壓力，充分利用剩下的美好時光，以更開闊的心胸迎接每一天的挑戰。