中央氣象署表示今（8）日仍受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲、高溫炎熱，午後北部、南投、嘉義地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷有局部36至38度高溫發生機率。巴威颱風動態，預計週四（7/9）會陸續發布海上、陸上颱風警報，預估週五、週六最接近台灣。一文快速看完今天天氣和巴威颱風動態。
🟡今天的天氣：太平洋高壓籠罩 全台高溫悶熱
7月8日今天受到太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，白天高溫炎熱，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨。午後熱對流發展，北部、南投、嘉義地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區活動仍要留意短時間雨勢變化。
氣溫方面，今天花東及澎湖、金門、馬祖高溫約31至33度，西半部及宜蘭約32至36度，內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷有局部36至38度高溫發生機率；各地低溫約25至28度，整天感受悶熱，外出務必注意防曬、多補充水分，慎防熱傷害。
🟡今天空氣品質：北部普通 其餘多為良好
根據環境部空氣品質預報資訊，7月8日環境風場主要為偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後高溫炎熱，受到光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，整體空氣品質多數地區維持良好，不過北部午後臭氧濃度可能上升，敏感族群外出仍建議留意空品變化。
◼︎良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
◼︎普通：北部
🟡明天天氣：東北風逐漸增強 桃園以北轉有雨
颱風外圍環流接近前，白天悶熱感仍明顯，但北台灣天氣將逐漸轉為不穩定。7月9日週四環境逐漸轉為東北風，水氣增加，迎風面的桃園以北及宜蘭地區轉有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區仍為多雲到晴。午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，花東及澎湖、金門、馬祖高溫約31至33度，西半部及宜蘭約32至36度，內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷仍有局部36至38度左右高溫發生。
🟡巴威颱風動態懶人包：最快周四海警、晚間陸警
▪︎巴威颱風大小、強度
巴威強度稍微減弱，不過靠近台灣時，預估仍有中颱上限至強颱下限強度，七級風平均暴風半徑約350公里、十級風平均暴風半徑約150公里，屬於風場廣大、影響範圍較廣的颱風。
▪︎巴威颱風路徑
巴威將沿著太平洋高壓南側往西北西方向移動，周四隨著太平洋高壓東退逐漸北轉，氣象署預報員表示，目前各國模式路徑已逐漸趨於一致，巴威路徑類似「西北颱」，可能從基隆嶼到基隆附近接近台灣，預計周五會觸陸。
▪︎巴威颱風何時最接近台灣？
巴威預計周五觸陸，進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周五晚間到周六白天將是影響最明顯時段。北部、宜蘭風雨最劇烈，台中以北平地雨勢明顯，桃園、新竹、苗栗及新北山區可能出現豪雨以上降雨。
▪︎巴威颱風風雨影響地區
北部、宜蘭因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯；台中以北平地雨勢也要留意。山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險。
▪︎巴威颱風中南部也會受影響嗎？
中南部平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風。氣象署預估，週六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
▪︎巴威颱風何時發布海上、陸上颱風警報？
若未來路徑沒有明顯變化，氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。實際發布時間仍要依颱風路徑、速度與氣象署最新研判為準。
▪︎巴威颱風停班停課機率高嗎？
氣象署風雨預報通常會在陸上颱風警報發布後提供更完整，包括各縣市風力、雨量預測，供地方政府作為停班停課參考。週五白天因颱風還有一段距離，影響相對較晚出現，週五晚間到週六白天受颱風影響機率較高。若陸上警報發布、暴風圈涵蓋台灣，北部、宜蘭及中部以北地區就要特別留意停班停課可能性。不過是否停班停課，仍由各縣市政府依風雨預報與實際狀況決定。
▪︎週六分科測驗會受影響嗎？
115學年度分科測驗原定7月11日、12日舉行，7日下午招聯會、大考中心已拍板分科測驗延期舉行，但會延至7月13日、14日，或7月14日、15日，將依更精準氣象資料判斷，預計今（8）日上午9時正式宣布。
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7月8日今天受到太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，白天高溫炎熱，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨。午後熱對流發展，北部、南投、嘉義地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區活動仍要留意短時間雨勢變化。
氣溫方面，今天花東及澎湖、金門、馬祖高溫約31至33度，西半部及宜蘭約32至36度，內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷有局部36至38度高溫發生機率；各地低溫約25至28度，整天感受悶熱，外出務必注意防曬、多補充水分，慎防熱傷害。
根據環境部空氣品質預報資訊，7月8日環境風場主要為偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後高溫炎熱，受到光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，整體空氣品質多數地區維持良好，不過北部午後臭氧濃度可能上升，敏感族群外出仍建議留意空品變化。
◼︎良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
◼︎普通：北部
🟡明天天氣：東北風逐漸增強 桃園以北轉有雨
颱風外圍環流接近前，白天悶熱感仍明顯，但北台灣天氣將逐漸轉為不穩定。7月9日週四環境逐漸轉為東北風，水氣增加，迎風面的桃園以北及宜蘭地區轉有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區仍為多雲到晴。午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，花東及澎湖、金門、馬祖高溫約31至33度，西半部及宜蘭約32至36度，內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷仍有局部36至38度左右高溫發生。
▪︎巴威颱風大小、強度
巴威強度稍微減弱，不過靠近台灣時，預估仍有中颱上限至強颱下限強度，七級風平均暴風半徑約350公里、十級風平均暴風半徑約150公里，屬於風場廣大、影響範圍較廣的颱風。
▪︎巴威颱風路徑
巴威將沿著太平洋高壓南側往西北西方向移動，周四隨著太平洋高壓東退逐漸北轉，氣象署預報員表示，目前各國模式路徑已逐漸趨於一致，巴威路徑類似「西北颱」，可能從基隆嶼到基隆附近接近台灣，預計周五會觸陸。
▪︎巴威颱風何時最接近台灣？
巴威預計周五觸陸，進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周五晚間到周六白天將是影響最明顯時段。北部、宜蘭風雨最劇烈，台中以北平地雨勢明顯，桃園、新竹、苗栗及新北山區可能出現豪雨以上降雨。
▪︎巴威颱風風雨影響地區
北部、宜蘭因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯；台中以北平地雨勢也要留意。山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險。
▪︎巴威颱風中南部也會受影響嗎？
中南部平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風。氣象署預估，週六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。
▪︎巴威颱風何時發布海上、陸上颱風警報？
若未來路徑沒有明顯變化，氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。實際發布時間仍要依颱風路徑、速度與氣象署最新研判為準。
▪︎巴威颱風停班停課機率高嗎？
氣象署風雨預報通常會在陸上颱風警報發布後提供更完整，包括各縣市風力、雨量預測，供地方政府作為停班停課參考。週五白天因颱風還有一段距離，影響相對較晚出現，週五晚間到週六白天受颱風影響機率較高。若陸上警報發布、暴風圈涵蓋台灣，北部、宜蘭及中部以北地區就要特別留意停班停課可能性。不過是否停班停課，仍由各縣市政府依風雨預報與實際狀況決定。
▪︎週六分科測驗會受影響嗎？
115學年度分科測驗原定7月11日、12日舉行，7日下午招聯會、大考中心已拍板分科測驗延期舉行，但會延至7月13日、14日，或7月14日、15日，將依更精準氣象資料判斷，預計今（8）日上午9時正式宣布。
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