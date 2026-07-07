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以往ATM、網路銀行或行動銀行轉帳時，並未顯示受款人戶名，民眾時有輸入錯誤帳號而轉錯帳的情形，不過，金管會已督導財金公司及銀行公會，自去（2025）年9月底實施「轉帳顯示戶名機制」，金管會今（7）日也再次提醒，民眾轉帳按下確認鍵前，務必仔細核對螢幕顯示的「受款人戶名」，是否為擬轉帳的受款對象，避免誤轉資金或遭不法分子冒名詐騙。金管會進一步說明，民眾透過ATM、網路銀行或行動銀行進行轉帳時，於輸入完整受款帳號後，系統將自動顯示部分隱碼的受款人戶名，以供民眾核對，因此，按下確認鍵前，請務必仔細核對螢幕顯示的受款人戶名。另外，近期仍有詐騙集團假冒金管會人員名義，例如出具偽冒金管會人員的工作證、偽冒金管會或所屬局處的公文等，透過社群平台、通訊軟體，以各種理由例如宣稱民眾涉入洗錢不法將予凍結帳戶、民眾個資遭盜用或信用卡遭盜刷須進行資金保全、交易匯款失敗可協助完成等，要求民眾繳納驗證金，或要求郵寄提供金融卡，金管會提醒，這些都是詐騙集團手法，請民眾切勿相信。金管會也再次鄭重澄清，絕對不會以簡訊、LINE或任何社群軟體與民眾聯繫，也絕對不會要求民眾交出金融卡或存摺，或要求繳納驗證金、保證金等，請民眾務必提高警覺、小心查證。如有疑問，可撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙犯罪手法；亦可撥打金管會電話（02）8968-0899，查詢是否為冒用金管會名義。