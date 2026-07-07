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韓國啦啦隊女神邊荷律今（7）日在Threads上發文，透露自己的椎間盤突出症狀惡化，甚至壓迫到神經，導致腳失去知覺，趕緊就醫打針治療，她形容針像筷子一樣粗，「我覺得我的腰已經被打穿了。」邊荷律發文表示，她的椎間盤突出變嚴重，已經壓迫到神經，腳都失去知覺，嚴重到必須就醫治療，醫生也對她下了禁止令，2星期不能跑步。不過更讓她痛苦的是，醫生幫她施打的針，有筷子那麼粗，邊荷律形容，「我覺得我的腰已經被打穿了，直接往腰上插欸！」而且醫生跟她保證有打麻醉不會痛，要她別擔心，結果最痛的是麻醉針，邊荷律開玩笑說，「醫生是大騙子！我現在受到身體跟心靈的雙重打擊。」不僅腳沒知覺，腰還被打了一針超痛的針。邊荷律配上超多哭臉符號，「我現在只想找媽媽，真的好痛。」使用非常多驚嘆號跟「痛」字。不過邊荷律強調，明天的明星賽仍會出席，「我今天要吃炸雞安慰一下自己。」雖然許多粉絲都很擔心她的傷勢，不過更多人注意到的是她發文使用的字都「很台灣」，紛紛留言笑說，「你打字完全忘記你是韓國人」、「邊邊痛到中文變超好」、「這中文也太好了吧」、「沒仔細看以為是反串的」。