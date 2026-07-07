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盧廣仲將於7月10（五）至12日（日）在台北流行音樂中心舉辦《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》演唱會，然而，今年第9號颱風「巴威」持續逼近，預計週五、週六最靠近台灣，對此，盧廣仲所屬的添翼音樂今（7）日宣布，7月10日的場次延至7月13（一）晚上8點03分同時間、同場地舉行，而無法出席的粉絲可以全額退票。添翼音樂表示，持有7月10日場次票券的粉絲可以持原票券依原座位入場，不需要換票，如果無法出席延期的場次，可以於受理期間內申請免手續費退票，同一筆訂單可以選擇部分退票或全部退票。至於7月11日、12日的場次仍依原定計畫籌備中，添翼音樂說，將持續關注最新天氣資訊及政府公告，如有任何異動，將第一時間於官方社群及公告平台發布。另外，華納音樂也宣布，Karencici原訂在7月10日舉行的《The Loser. 2026 Concert》演唱會，因為颱風的關係確定延後舉行，詳細的演唱會資訊跟時程公告，將會在近期公布。