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勞動基金運用局於今（7）日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。經嚴謹審查及評選程序，選出5家取得簽約資格受託機構，分別為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信。每家受託金額為新制勞工退休基金90億元、勞工保險基金10億元及國民年金保險基金10億元，合計110億元，總委託金額共550億元，委任期間5年。勞動基金運用局經管基金規模持續成長，每年持續依各基金資產配置、資金流出入情形、國內外金融市場情勢等，規劃辦理委託經營業務。本次委託以「FTSE4Good台灣指數公司台灣永續指數」報酬指數為參考指標，期在兼顧基金收益下，將環境、社會、公司治理及資訊揭露等永續發展納入投資考量，並期透過指數設計，及經理人投資專業及研究資源，以多元化投資策略及風格，分散基金投資風險及增進長期穩健收益。委任案是依年度資產配置辦理例行性資金運用，勞動基金運用局後續將辦理5家受託機構委任投資契約簽署及帳戶開戶事宜，並持續密切關注國內外經濟發展變化，適時辦理本次國內投資委任案的撥款事宜。