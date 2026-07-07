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全球5月已破千例M痘 63.9%病例來自非洲地區

M痘潛伏期21天 接種2劑疫苗保護力達9成

疾管署今（7）日公布，近期新增4例M痘確定病例，包括2例本土個案、2例境外移入，為20多歲至40多歲個案。5月中發病，大多並未接種M痘疫苗，生殖器、四肢陸續出現疹子、發燒、全身倦怠等，經醫師通報後，採檢確診M痘。疾管署副署長曾淑慧提到，一名20多歲本國籍男性自香港返台後，陸續出現畏寒、發燒、皮膚出疹等症狀，應為境外移入，但個案自述「沒有不安全性行為」等風險行為，感染源不明。經基因分型鑑定確認b型，為國內出現第2例M痘Ib境外移入個案，其餘為感染第II型。曾淑慧說，目前全球M痘疫情持續，今年5月共計32國家/地區報告共1142例確定病例，其中63.9%的病例來自非洲地區，共計有3例死亡，致死率為0.3%，分布的國家以馬達加斯加、中國、法國、澳洲及德國為多。自2022年起，M痘疫情造成全球大規模社區傳播以來，全球已累計144國通報逾18.5萬例M痘確定病例及509例死亡，並主要分布於美、非兩洲。曾淑慧說明，全球M痘Ib型(Clade Ib)病毒跨國傳播威脅增加，自2024年1月以來，全球已有63個國家或地區曾通報檢出Ib型確診病例。近6週(5/4-6/14)亞洲地區已出現零星病例包括中國1例、泰國2例。非洲則以馬達加斯加、肯亞、幾內亞、南蘇丹、喀麥隆及剛果民主共和國為多。此外，西班牙與泰國持續報告Ib型之社區傳播疫情，挪威亦通報首例Ib型病例；根據統計，Ib型較II型致死率略高但相近，疾病嚴重度則與個案本身免疫力相關。曾淑慧提到，國內今年截至7月6日累計19例M痘確定病例(15例本土及4例境外移入)，皆為青壯年男性，年齡介於20歲至50歲，自2022年6月列入第二類法定傳染病迄今，累計確診535例病例(496例本土及39例境外移入)，且北、中、南部均有病例，經疫調發現確診者皆曾有不安全性行為，且近9成未接種過M痘疫苗。今年病例數低於2024年及2025年同期(24例及21例)。疾管署指出，截至今年6月底已有約11萬人至少接種過1劑M痘疫苗，其中7萬8千餘人完成2劑疫苗接種，顯示仍有近3成，約3萬1千餘人尚未完成第2劑疫苗接種。疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種M痘疫苗為目前最有效且能同時預防第I及第II型病毒株感染之方式。若僅接種1劑疫苗，對疾病的保護力僅約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，保護力則可達9成，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。疾管署說明，過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免可能與不特定人士親密接觸之社交活動場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，包括皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。