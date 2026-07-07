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受惠關稅政策不確定性及全球塞港情況加劇，帶動國際海運運價走揚，長榮海運（2603）7日公布6月合併營收391.41億元，月增12.94%、年增30.01%，創下2025年2月以來新高，並寫下歷年同期第三高紀錄。不過，累計今年上半年合併營收1916.68億元，仍較去年同期減少2.44%。長榮表示，6月合併營收391.41億元，較5月增加44.85億元，月增12.94%；較去年同期增加90.34億元，年增30.01%，主要受惠於關稅政策不確定性及全球港口壅塞加劇，推升國際海運市場運價，帶動營收表現回升。累計今年1至6月合併營收達1916.68億元，較去年同期減少47.86億元，年減2.44%，整體仍略低於去年水準。儘管6月營收表現亮眼，但受到長榮集團遭檢調搜索、台股盤勢疲弱及航運族群走跌等因素影響，長榮7日股價以188元作收，下跌7.5元，跌幅3.84%。三大法人動向方面，外資賣超7,081張，終止連續7個交易日買超；投信則小幅買超11張，已連續3個交易日站在買方。合計三大法人單日賣超7,132張，顯示市場短線仍偏向保守觀望。