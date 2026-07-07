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▲哈蘭德親民又逗趣的回應讓球迷們為之瘋狂，這則留言在短短19小時內就狂吸了高達58980個讚。（圖／翻攝自hidden.ny IG）

帶領挪威隊首次闖入世界盃8強的當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）近日不僅在球場上表現亮眼，場外的話題也持續延燒。近日有美國流行文化帳號將哈蘭德與經典動漫《七龍珠Z》中的大反派「魔人普烏」照片並列，直指兩人長得極為神似。沒想到這篇貼文竟釣出哈蘭德本人，以5字幽默回應，瞬間引爆網友熱議。美國流行文化帳號hidden.ny在社群媒體上發布了一則新動態，將哈蘭德與《七龍珠Z》魔人普烏的圖片進行對比，並發文表示：「粉絲們都說哈蘭德長得像魔人普烏。」照片中，兩人同樣有著向後梳的髮型以及極具標誌性的謎之微笑，極高的相似度立刻在網路上引發巨大迴響。貼文中也特別介紹了魔人普烏的背景：他是《七龍珠Z》中的主要反派，由邪惡魔法師比比迪創造，隨後被巴比迪喚醒。普烏是一個擁有強大魔力的生物，以其超強的再生能力、驚人的力量以及能將人變成糖果的能力而聞名。而在足球場上，哈蘭德同樣以怪物般的進球能力與強悍的身體素質著稱，這番聯想讓不少球迷會心一笑。面對網友的惡搞對比，這位在球場上殺氣騰騰的「挪威怪物」展現了極佳的幽默感。哈蘭德本人親自現身該則貼文下方，用英文留言寫下：「I mean i dont disagree(我也不否認)」，以這短短的5字中文翻譯正面「認證」了這項說法。哈蘭德親民又逗趣的回應讓球迷們為之瘋狂，這則留言在短短19小時內就狂吸了高達58980個讚。網友們也紛紛在下方熱烈回覆：「這真的太好笑了！」、「我好愛哈蘭德兄弟，他看起來真的很Chill」、「大家現在才發現哈蘭德長得像普烏嗎？」